Estrategias de lectura interpretativa del texto: En WhatsApp, no imprta q se scriba así

Las macroestrategias de síntesis

Kintsch y Van Dijk dicen que los lectores realizan varias operaciones para economizar y procesar la gran cantidad de información que da cada texto. Hoy practicaremos las macroestrategias de construcción, supresión y generalización.

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1. Lee con atención el texto propuesto:

En WhatsApp, no imprta q se scriba así

Emanoelle Santos

Es un universo sin tildes, comas, ni puntos finales, donde se quitan las vocales para hacer abreviaciones y se sustituyen las palabras y frases por los emojis, stickers y gifs. Lo importante es no quedar en visto. Puede parecer una afrenta al castellano, pero a Alberto Miralles Marín, de 17 años, le parece raro quien escribe demasiado correcto en las redes sociales. Y con él está el 90 % de los jóvenes, que admiten cambiar intencionalmente su escritura en internet.

La influencia de la mensajería móvil en la lengua ha estado en la mira de los expertos desde el nacimiento del SMS. Diferentes estudios apuntan a que el lenguaje de WhatsApp y de otras redes sociales no empeora la capacidad de escritura en la vida offline, sino todo lo contrario, pero en las aulas se nota que algo ha cambiado. Y no para mejor.

Elisa Fornés García, que fue profesora de Lengua y Literatura de secundaria, bachillerato y formación profesional durante 34 años, ha notado una «degradación» en la forma de expresarse de los alumnos en la última década. Jubilada en 2021, la maestra se quedó con la sensación de que escribían «textos como telegramas», en los cuales faltaba la capacidad de enlazar ideas y construir argumentos con un hilo conductor: «Intentan ahorrar en las estructuras y escriben frases inconexas, con falta de conectores». Aunque una parte de los alumnos sepa diferenciar lo que es el lenguaje de internet del lenguaje de los exámenes, la media suele dudar de las reglas ortográficas, léxicas y gramaticales cuando tienen el bolígrafo en la mano. Se equivocan aún más cuando tienen que escribir un texto largo, tal y como se ha notado en los exámenes de selectividad. «Los profesores de las universidades se quejan mucho porque tienen un alumnado que no sabe escribir correctamente», sostiene García.

En 2018, el profesor titular de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Universidad de Málaga Raúl Cremades realizó una encuesta con 652 docentes de centros públicos y futuros maestros sobre cómo percibían la influencia de la mensajería instantánea en la escritura de sus estudiantes. Los resultados mostraron un efecto negativo en el desarrollo de la competencia comunicativa, al menos en opinión de los maestros.

Cuatro años más tarde, Cremades es categórico al afirmar que las redes sociales están dando lugar a un empobrecimiento del desempeño lingüístico. «Se escribe más que nunca, se lee más que nunca, pero el tipo de escritura y lectura de internet no contribuyen a formarlos», asegura el catedrático. La causa está en un llamado «efecto contagio»: cuando el uso del lenguaje coloquial es tan frecuente que se confunde con el lenguaje formal. Y las redes sociales han disparado el hecho de que todos utilicen una comunicación rápida y fragmentada en un contexto en el que es más habitual ver las normas alteradas.

Santos, Emanoell (2022). En WhatsApp, no imprta q se scriba así. https://elpais.com/tecnologia/2022-10-16

2. Escribe un título (5-8 palabras) para cada párrafo. Para lograrlo: suprime detalles y redacta una oración global. (Construcción de macroideas).

3. Convierte la información de los tres párrafos iniciales en un mapa de ideas: causa – efecto.

4. Elige una sección del texto y crea una infografía (papel o digital). Título, tres ideas clave, un dato. Incluye íconos o imágenes.

5. Lee otra fuente sobre el mismo tema. Sugerencia: La Evolución del lenguaje en la era digital: Impactando de la comunicación Escrita. Chila Zambrano (2025) u otro texto.

6. Redacta una síntesis comparativa.

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Tesis B - Evidencias B