La prensa como formadora de lectores

I. Lee con atención el texto propuesto:

La prensa y su rol en la formación de lectores críticos en el Paraguay

Así como la escuela y la familia cumplen roles fundamentales en la formación de lectores críticos, la prensa se ha convertido en una poderosa mediadora entre la información y los lectores.

En el escenario comunicacional del siglo XXI, la formación de lectores críticos no es una tarea aislada del Ministerio de Educación y Ciencias. La escuela, la familia y la prensa conforman un entramado formativo en el que cada actor asume responsabilidades complementarias. Esta idea está reforzada por la Unesco, que apoya el desarrollo de la Alfabetización Mediática e Informacional y las Competencias Digitales para todos, «con el fin de capacitar a las personas para utilizar la información de forma crítica» (Unesco, 2021).

En este marco, asumir ese rol que se les asigna a los medios de comunicación implica que la prensa no solo informe con datos verificados y opiniones responsables, sino que también colabore activamente en la formación de pensamiento crítico de la ciudadanía, apoyando el fortalecimiento de bibliotecas y acceso a libros. El diario ABC Color es uno de los medios locales que apoya este propósito, a través de tres focos:

a. La producción y difusión de contenidos educativos

Uno de sus aportes más visibles al fomento de la lectura es la publicación sistemática de contenidos educativos en el ABC Escolar, dirigido tanto a estudiantes, como a docentes y familias, en su plataforma digital y edición impresa.

b. Promoción de la lectura como práctica social

El diario contribuye a la formación del pensamiento crítico al instalar el valor de la lectura como práctica democrática. A través de notas culturales, artículos de opinión y tapas especiales como el Día del Libro, refuerza la idea de que leer no es solo una actividad escolar, sino social.

c. Acceso a libros y fortalecimiento del entorno lector

A lo largo de su trayectoria, ABC Color ha desarrollado una línea orientada a acercar libros al público, especialmente obras literarias y textos de interés cultural. Iniciativas como la Biblioteca viajera han permitido, desde hace tres décadas, que muchos hogares y espacios educativos cuenten con materiales impresos para sus proyectos de lectura, y al mismo tiempo colaboren con las escuelas para la implementación de programas propiciados por el MEC para el fomento de la lectura como Ñe´ēry.

La formación de lectores críticos en el siglo XXI es el resultado de una responsabilidad compartida entre la escuela, la familia y la prensa, cada una con funciones complementarias. Ninguno de los actores, por sí solo, podría garantizar el desarrollo pleno de habilidades lectoras necesarias para interpretar la realidad social y participar de manera responsable de la vida democrática del Paraguay.

Perla Elizeche Ávalos

Unesco (2021). Global Framework on Media and Information Literacy. París: Unesco.

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