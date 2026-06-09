Los textos argumentativos

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I. Pasos para identificar la postura de un texto

1. Leer globalmente el texto.

2. Identificar la idea principal.

3. Observar el lenguaje valorativo.

4. Reconocer los argumentos.

5. Distinguir hechos de opiniones.

6. Analizar el tono del texto.

7. Responder la pregunta clave.

• ¿Qué piensa el autor sobre el tema?

• Formula la postura en una oración clara.

II. Aplica esos pasos a la lectura del siguiente texto:

1. Lee con atención

En la caverna de Platón

«La necesidad de confirmar la realidad y dilatar la experiencia mediante fotografías es un consumismo estético al que hoy todos son adictos. Las sociedades industriales transforman a sus ciudadanos en yonquis a las imágenes; es la forma más irresistible de contaminación mental. El anhelo profundo de belleza, de un término al sondeo bajo la superficie, de una redención y celebración del cuerpo del mundo, todos estos elementos eróticos se afirman en el placer que nos brindan las fotografías. Pero también se expresan otros sentimientos menos liberadores. No sería erróneo hablar de una compulsión a fotografiar: a transformar la experiencia misma en una manera de ver. En lo fundamental, tener una experiencia se transforma en algo idéntico a fotografiarla, y la participación en un acontecimiento público equivale cada vez más a mirarlo en forma de fotografía. El más lógico de los estetas del siglo XIX, Mallarmé, afirmó que en el mundo todo existe para culminar en un libro. Hoy todo existe para culminar en una fotografía».

SONTAG, S., GARDINI, C., & MAJOR, A. (2011). En la caverna de Platón. Sobre la fotografía (5.ª ed. con esta port. ed., Contemporánea). Barcelona: Nuevas Ediciones de Bolsillo.

2. Relaciona cada concepto con su definición adecuada.

3. La postura de un autor se construye mayoritariamente a través de opiniones y lenguaje valorativo.

Entresaca frases y colorea:

Hechos: Información verificable.

Opiniones: Juicios, valoraciones, postura.

4. Analiza el tono del texto:

a. Crítico

b. Favorable

c. Neutral

d. Alarmista

Fundamenta:____________________________________________________________

5. Identifica la postura de la autora:

a. Sontag defiende que la fotografía mejora la experiencia y la hace auténtica.

b. Sontag explica que la fotografía reemplazará completamente todas las formas de artes tradicionales.

c. Sontag critica que la fotografía ha sustituido la experiencia real y la ha convertido en consumo.

6. Amplía tu conocimiento:

Mira este video para entender en qué consiste el mito de la caverna de Platón.

https://youtu.be/tYNPMBv9Vzw?si=kMfyM25ginmMrcfr