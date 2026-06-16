¡Dialogamos con el texto!

«Leer es formular preguntas al texto, y la lectura asociada a la comprensión se convierte, así, en la práctica de responder a esas preguntas que uno se formula». (Smith /1990)

Practiquemos hoy esta estrategia para interrogar al texto.

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1. Antes de leer

Lee el título: «El eco de la vida».

- ¿De qué tratará el texto?

- ¿Qué relación tendrá el «eco» con «la vida».

2. Lee con atención el siguiente cuento

El eco de la vida

Un niño y su padre caminaban entre las montañas. De repente, ¡el hijo tropezó y cayó al suelo gritando Aaahhh!

Para su sorpresa, oyó una voz a lo lejos que gritaba como él.

Con curiosidad el niño preguntó: ¿Quién está ahí?

¿Quién está ahííí…? Le respondieron.

Molesto con la respuesta, el niño gritó: ¡Cobarde! Pero le respondieron de la misma manera: ¡Cobardee…!

El niño desconcertado le preguntó a su padre: —¿Qué sucede papá?

El padre, sonriendo le dijo: Hijo mío, presta atención.

Se levantó y dirigiéndose a la montaña, gritó: ¡Te admiro!

La voz respondió: ¡Te admirooo...!

Volvió a gritar: ¡Eres un campeón!

Y la voz le respondió: ¡Eres un campeónnn...!

El niño estaba asombrado y no entendía. Se llama eco, le explicó el padre, aunque en realidad es la vida. Te devuelve todo lo que dices o haces. Nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones.

3. Durante la lectura

Mientras leemos vamos respondiendo preguntas de interrogación al texto:

- ¿Qué sucede cuando el niño grita por primera vez?

- ¿Por qué crees que el niño se sorprende? Enojado con la respuesta, el chico grita: «¡cobarde»!

- ¿Qué cambio se observa en las palabras del padre: «¡Te admiro»!

4. Después de la lectura

- ¿Cuál es la enseñanza principal que transmite el texto?

5. Producción escrita

Elige una de estas opciones para redactar un texto de 150 a 200 palabras, manteniendo el estilo narrativo del cuento inicial.

- Continúa el cuento.

- Una situación en la que hayas recibido algo que también diste a los demás.

- Un joven aplica en su vida cotidiana (escuela, familia, amigos), la enseñanza de este cuento.