¡Dialogamos con el texto!

«Leer es formular preguntas al texto, y la lectura asociada a la comprensión se convierte, así, en la práctica de responder a esas preguntas que uno se formula». (Smith /1990)
Practiquemos hoy esta estrategia para interrogar al texto.
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1. Antes de leer
Lee el título: «El eco de la vida».
- ¿De qué tratará el texto?
- ¿Qué relación tendrá el «eco» con «la vida».
2. Lee con atención el siguiente cuento
El eco de la vida
Un niño y su padre caminaban entre las montañas. De repente, ¡el hijo tropezó y cayó al suelo gritando Aaahhh!
Para su sorpresa, oyó una voz a lo lejos que gritaba como él.
Con curiosidad el niño preguntó: ¿Quién está ahí?
¿Quién está ahííí…? Le respondieron.
Molesto con la respuesta, el niño gritó: ¡Cobarde! Pero le respondieron de la misma manera: ¡Cobardee…!
El niño desconcertado le preguntó a su padre: —¿Qué sucede papá?
El padre, sonriendo le dijo: Hijo mío, presta atención.
Se levantó y dirigiéndose a la montaña, gritó: ¡Te admiro!
La voz respondió: ¡Te admirooo...!
Volvió a gritar: ¡Eres un campeón!
Y la voz le respondió: ¡Eres un campeónnn...!
El niño estaba asombrado y no entendía. Se llama eco, le explicó el padre, aunque en realidad es la vida. Te devuelve todo lo que dices o haces. Nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones.
3. Durante la lectura
Mientras leemos vamos respondiendo preguntas de interrogación al texto:
- ¿Qué sucede cuando el niño grita por primera vez?
- ¿Por qué crees que el niño se sorprende? Enojado con la respuesta, el chico grita: «¡cobarde»!
- ¿Qué cambio se observa en las palabras del padre: «¡Te admiro»!
4. Después de la lectura
- ¿Cuál es la enseñanza principal que transmite el texto?
5. Producción escrita
Elige una de estas opciones para redactar un texto de 150 a 200 palabras, manteniendo el estilo narrativo del cuento inicial.
- Continúa el cuento.
- Una situación en la que hayas recibido algo que también diste a los demás.
- Un joven aplica en su vida cotidiana (escuela, familia, amigos), la enseñanza de este cuento.