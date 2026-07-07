Vacaciones de invierno y novedades sobre el Mundial 2026

Está terminando el Mundial de Fútbol; una fiesta que nos mostró no solo deporte, sino también cómo el lenguaje cambia según su cultura. Cada país que tuvo un representante en este encuentro expresa su emoción futbolística de manera única.

Para terminar la última semana de vacaciones, te presentamos algunas actividades para seguir disfrutando esta etapa.

Lea más: Actividades sobre el Mundial de Fútbol 2026

APRENDE MÁS

I. Relaciona cada país con la forma característica de decir «gol».

II. Actividad 2

1. Imagina que Paraguay llegó a la etapa semifinal y escribe tu relato del gol en tres partes:

# Parte A: Inicio (tres líneas)

- ¿Qué estaba pasando antes del gol?

- ¿Cómo «armó» su jugada el equipo?

# Parte B: Tensión (4 a 6 líneas)

- Escribe frases que expresen cambio de ritmo o peligro.

- Usa recursos:

- Una comparación (tan rápido como…, como si…)

- Un detalle visual o sonoro (se vio…, se escuchó…)

- Un verbo potente (rompe, recorta, explota…)

# Parte C: Gol y la reacción (4- 6 líneas)

- Describe el momento del gol con precisión.

Incluye: la emoción del estadio (alegría, silencio, grito, explosión)

Una frase final («y ahí está» / «gooooool de Paraguay»)

- Comentario final: La hinchada estaba___________________________

- Paraguay jugó de forma_____________________________________

III. Elige un jugador, o el entrenador y averigua qué pensaría

- ¿Qué pensaría en una situación complicada?

- ¿Qué diría bajo presión?

Escribe la entrevista con formato de radio.

# 3 preguntas tuyas

# 3 preguntas del personaje

Incluir:

# Sonidos ambientales: aplausos, gritos, silbato de árbitro, música de ambiente, etc.

# Una emoción (confianza, miedo, orgullo, frustración).

# Una justificación (por qué piensa eso).

# Un dato (real o inventado, pero coherente: táctica, momento del partido, estrategia).

Ejemplo:

# Pregunta 1: «Cuando el partido está complicado», ¿qué es lo primero que cambia?

# Respuesta 1: (emoción, justificación y detalle).

# Ensaya grabándote como si fuera radio y escúchate: ¿suena coherente?, ¿tiene tono emocional?

IV. Cierre interpretativo

- ¿Qué intentó comunicar el personaje, aunque no lo diga de manera directa?

- ¿Logra transmitir la emoción de lo narrado?

V. Ampliación

En las siguientes páginas investiga:

- Los extremos: jugador más alto, más bajo, más viejo.

- Los goleadores: máximos anotadores y sus datos.

- Las selecciones: países con más jugadores en ligas top.

- Los récords: marcas históricas en este mundial.

- El campeón: datos del equipo ganador.

https://es.euronews.com/2026/06/07/mundial-de-futbol-2026-5-curiosidades-del-mayor-torneo-jamas-organizado-por-la-fifa