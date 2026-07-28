Del texto expositivo al texto de investigación

I. Lee con atención la información.

Lea más: Interpretación del texto expositivo

1. ¿Qué es un texto de investigación?

El texto de investigación es un tipo de texto académico que:

- Presenta información basada en fuentes

- Explica un tema con profundidad

- Utiliza lenguaje formal

- Incluye citas y referencias

El proceso implica:

- Seleccionar ideas

- Reorganizar las ideas

- Explicarlas con palabras propias

¿Qué estructura tiene?

- Introducción

- Desarrollo

- Conclusión

La redacción debe contemplar:

- Claridad

- Coherencia

- Uso adecuado de conectores

- Revisión de la ortografía

2. ¿Cómo se incorpora la información?

# La cita: la cita consiste en incluir palabras o ideas de otro autor.

Tipos de cita

- Cita directa: se copia textualmente.

Ejemplo:

«La lectura es un proceso activo» (Cassany, 2006, p. 45).

- Cita indirecta: se expresa con tus propias palabras.

Ejemplo:

Cassany (2006) afirma que la lectura implica participación del lector.

# El parafraseo

El parafraseo consiste en expresar una idea con palabras propias sin cambiar su significado.

Ejemplo:

Texto original:

«La lectura requiere estrategias para comprender el contenido» (Cassany, 2006).

# Paráfrasis:

Para entender un texto, es necesario aplicar diferentes estrategias de lectura.

Reglas para parafrasear:

- Cambiar estructura

- Usar sinónimos

- Mantener el sentido original

- Citar la fuente

Usar conectores para ordenar las ideas

- en primer lugar, además, por otra parte, en conclusión

Fuentes:

- CASSANY, D. (2006). La cocina de la escritura. Anagrama.

- MARTÍNEZ, M. (2002). Estrategias de lectura y escritura de textos. Paidós.

Aprende más

1. Lee el fragmento y completa los ejercicios:

«El Programa Mundial de Alimentos es más que un actor político, económico o técnico», añadió el Papa. «Es una expresión concreta de la solidaridad internacional. De hecho, allí donde las instituciones nacionales se retraen y las redes comunitarias se desintegran, su presencia ayuda a evitar que las crisis humanitarias degeneren en un colapso irreversible».

Programa Mundial de Alimentos (WFP). (s. f.). El papa León XIV en WFP: la alimentación es un derecho humano fundamental. https://es.wfp.org/historias/el-papa-leon-xiv-en-wfp-la-alimentacion-es-un-derecho-humano-fundamental

1.1 Señala por qué el texto es expositivo. Menciona dos rasgos característicos.

1.2 Entresaca una cita directa.

1.3 Convierte en parafraseo la cita directa del papa.

1.4 Indica qué cambios realizaste: sinónimos, estructura, etc.

2. Ordena las partes necesarias para formar un texto coherente:

____ Resume la importancia del tema.

____ Presenta el tema y su relevancia.

____ Explica ideas principales con ejemplos y citas.

III. ¿Por qué es importante parafrasear o citar correctamente en un trabajo de investigación?

IV. Redacta un texto sobre El uso responsable de la tecnología.

a. Introducción

b. Una idea (usa conectores)

c. Una cita

d. Una conclusión