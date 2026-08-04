Cómo evitar el plagio y citación con normas APA en textos académicos

¿Cómo evitar el plagio?

Citando siempre las fuentes utilizadas: parafrasear con las palabras propias y anotar la fuente, o usar comillas cuando se copia una frase literal, también registrando la fuente. Al terminar de elaborar una lista de referencias.

Citación con normas APA (7.a edición)

Existen varios estilos de referencia; uno de los más usados es el estilo APA.

¿Cómo hacerlo?

a. Cita directa corta (menos de 40 palabras)

Se integra en el párrafo, entre comillas, con autor, año y página.

Según la investigación, «todos los seres vivos dependen del agua para sobrevivir». (Sánchez, 2008, p. 12).

b. Cita directa larga (40 palabras o más)

Se coloca en bloque aparte, con sangría, sin comillas y en un tamaño ligeramente menor.

El agua es fundamental para la vida. Según distintos estudios científicos, todos los seres vivos dependen de ella para sobrevivir, y su escasez compromete tanto los ecosistemas como la salud de las poblaciones humanas. Por esta razón, su cuidado resulta esencial. Sánchez, 2008, p. 12.

c. Paráfrasis

Se expresa la idea con palabras propias, sin comillas, indicando autor y año.

El agua es indispensable para la supervivencia de todos los organismos, por lo que protegerla es una necesidad urgente (Sánchez, 2008).

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La referencia final

Toda cita utilizada debe corresponder a una entrada en la lista de Referencias, ordenada alfabéticamente. Ejemplo: Sánchez, M. (2008). El agua y la vida (2.ª ed.). Editorial Aula.

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Actividad de aplicación

Lee el texto y realiza los ejercicios propuestos:

La lectura crítica, mejor defensa de los jóvenes frente a la desinformación

Observatorio Latinoamericano de Lectura. 8 de abril de 2024

Un nuevo informe del observatorio latinoamericano de lectura advierte que ocho de cada diez adolescentes se informan principalmente a través de redes sociales, donde las noticias falsas circulan con mayor rapidez que las verificadas. El estudio realizado en seis países de la región halló que solo el 34 % de los estudiantes revisa quién es el autor de un contenido antes de compartirlo.

Según la investigadora responsable del informe, la escuela cumple un papel decisivo en revertir esa tendencia. «Un lector que sabe identificar sus fuentes no solo escribe mejor: también se protege de la manipulación, porque aprende a preguntarse de dónde viene cada afirmación». (Duarte, 2004).

El documento recomienda incorporar de forma sistemática, ya desde la educación media, actividades de verificación de fuentes y de escritura con referencias. Los autores sostienen que estas prácticas fortalecen tanto la comprensión lectora como la formación ciudadana de los estudiantes.

Recuperado el 8/04/2024 de un informe del Observatorio Latinoamericano de Lectura (Duarte, 2024).

2.1 Subraya las ideas más relevantes.

2.2 Redacta un breve texto expositivo sobre la importancia de leer de forma crítica. Usa la fuente para respaldar tu idea: incorpora una cita directa y una paráfrasis.

2.3 Introduce la cita con… según (Apellido, año).

2.4 Explica la cita. Aclara cómo se relaciona con la idea principal.