Lea más: Cómo escribir textos académicos

Aprender a incorporar información de distintas fuentes de manera clara, coherente y ética en un texto expositivo es fundamental. No se trata de copiar y pegar lo que dijeron los demás.

En el número anterior trabajamos cómo citar, parafrasear y registrar la fuente; hoy integraremos las fuentes.

Recordatorio:

- En cita textual se copia exactamente.

- En el parafraseo se expresa con palabras propias.

¿Qué significa integrar fuentes?

Integrar fuentes significa combinar tus ideas con la información de los autores (libros, artículos, sitios web) para elaborar un texto coherente, evitando copiar sin conexión.

Un buen texto:

- Explica ideas propias

- Se apoya con fuentes

- Mantiene un hilo lógico

Modelo de integración

a. Introducción de la fuente: Según la OMS (2020), el estrés afecta a… De acuerdo con García (2019)…

b. Explicación: Este autor sostiene que…

c. Comentario propio: Esto significa que… En otras palabras…

Ejemplo completo: Según la OMS (2020), el estrés laboral ha aumentado en jóvenes.

Esto implica que las exigencias académicas y sociales influyen en su bienestar cotidiano.

APRENDE MÁS

1. Ejercicio de identificación

1.1 Lee e interpreta el texto con atención.

«La lectura es una herramienta fundamental en el proceso educativo, especialmente en la formación de estudiantes de educación básica, porque facilita la adquisición de conocimientos y el acercamiento a diversos contenidos escolares». (Armenta & Arturo, 2023). A través de la lectura los alumnos fortalecen procesos de comprensión, análisis y reflexión que resultan «indispensables para el desarrollo progresivo del pensamiento crítico» (Fernández, 2019).

En este contexto, Mora (2024) señala que la lectura crítica es esencial para desarrollar competencias en el análisis de textos. Los estudiantes que participan en lecturas críticas son más propensos a formular preguntas, identificar supuestos y evaluar evidencias, habilidades que son cruciales para el pensamiento crítico, además, «la lectura en voz alta favorece la interiorización y reflexión sobre el contenido, lo que potencia el pensamiento crítico, ya que permite a los estudiantes escuchar, interpretar y debatir ideas en colectivo» (Punina-Caiza et al, 2025).

HOLGUÍN TUMBACO, M. M., OLALLA PARDO, V. E., ÁVILA SIGÜENZA, V. E., & CORONEL ARICHABALA, T. G. (2026). La lectura en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de educación básica. RICEd: Revista De Investigación En Ciencias De La Educación, 4(7), 115-129.

1.2 ¿De qué habla el texto?

1.3 ¿Dónde aparecen las fuentes? ¿Cómo las contextualiza?

1.4 Identifica y extrae una cita.

1.5 ¿Cómo explica la cita?

1.6 Identifica y extrae un parafraseo.

2. Ejercicio de coherencia

Une estas frases coherentemente. Agrega expresiones y aplica las reglas ortográficas.

- La lectura desarrolla el pensamiento crítico.

- Según Torres (2018), favorece el análisis complejo.