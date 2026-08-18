Orientaciones para redactar textos expositivos

Lea más: El texto expositivo

1. Antes de redactar

Investiga

- Lee varias fuentes confiables. Subraya definiciones, datos, ejemplos e ideas importantes.

- Selecciona la información

Elige solo los datos que respondan a tu tema. Copia entre comillas las citas, parafrasea otras informaciones y registra la fuente.

2. Redacta tu texto expositivo

Elige un tema:

- Las formas de prevenir el cansancio escolar.

- El agua y sus beneficios para el organismo.

- Causas del calentamiento global.

- Los empleos actuales para los jóvenes.

- Las consecuencias del consumo de tabaco en la población juvenil y adulta.

- Otro tema de tu interés.

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3. Organiza tu esquema:

Tema ________________________________________________________________

El título ______________________________________________________________

Elabora un título claro, específico y relacionado con el contenido del texto.

Fuentes

Investiga acerca del tema. Anota las referencias de las fuentes que estás utilizando.

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Introducción

Presenta el tema para generar interés. Emplea un tono ameno.

Datos generales que permitan acercar el tema al lector.

¿A quién vas a dirigirte? ¿Quién será tu receptor?

Ejemplo: En la actualidad, el uso de redes sociales ha transformado la comunicación entre los jóvenes.

Desarrollo

Explica las ideas, integra fuentes y usa ejemplos.

Utiliza un lenguaje claro y objetivo.

Proporciona información general para acercar el tema al lector.

Evita adelantar todos los detalles que explicarás después.

Mantén un tono informativo y atractivo.

Redacta la idea principal con verbo en modo indicativo.

Cada párrafo debe tener una idea principal + explicación + fuente.

Fórmula sencilla:

Presenta la fuente → Incluye la cita o paráfrasis → Explica su importancia → Relaciónala con tu idea.

Ejemplo:

La Organización Mundial de la Salud destaca la importancia del acceso al agua potable para la población.

- Las citas no deben aparecer aisladas. Deben estar conectadas con las ideas que estás desarrollando.

Cita directa:

Según la Organización Mundial de la Salud, «el acceso al agua potable es esencial para la salud humana».

Paráfrasis:

La Organización Mundial de la Salud señala que disponer de agua potable resulta fundamental para proteger la salud de las personas.

Conclusión

- Resume las ideas principales. Menciona brevemente cada aspecto desarrollado.

- Responde la pregunta guía.

- No agregues información nueva.

- Explica por qué el tema es relevante para la sociedad o para el lector.

- Utiliza conectores de cierre. En conclusión, en síntesis, finalmente, etc.

- Invita al lector a pensar sobre el tema.

¡Buen trabajo!