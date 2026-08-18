Orientaciones para redactar textos expositivos

Lea más: El texto expositivo
1. Antes de redactar
Investiga
- Lee varias fuentes confiables. Subraya definiciones, datos, ejemplos e ideas importantes.
- Selecciona la información
Elige solo los datos que respondan a tu tema. Copia entre comillas las citas, parafrasea otras informaciones y registra la fuente.
2. Redacta tu texto expositivo
Elige un tema:
- Las formas de prevenir el cansancio escolar.
- El agua y sus beneficios para el organismo.
- Causas del calentamiento global.
- Los empleos actuales para los jóvenes.
- Las consecuencias del consumo de tabaco en la población juvenil y adulta.
- Otro tema de tu interés.
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3. Organiza tu esquema:
Tema ________________________________________________________________
El título ______________________________________________________________
Elabora un título claro, específico y relacionado con el contenido del texto.
Fuentes
Investiga acerca del tema. Anota las referencias de las fuentes que estás utilizando.
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Introducción
Presenta el tema para generar interés. Emplea un tono ameno.
Datos generales que permitan acercar el tema al lector.
¿A quién vas a dirigirte? ¿Quién será tu receptor?
Ejemplo: En la actualidad, el uso de redes sociales ha transformado la comunicación entre los jóvenes.
Desarrollo
Explica las ideas, integra fuentes y usa ejemplos.
Utiliza un lenguaje claro y objetivo.
Proporciona información general para acercar el tema al lector.
Evita adelantar todos los detalles que explicarás después.
Mantén un tono informativo y atractivo.
Redacta la idea principal con verbo en modo indicativo.
Cada párrafo debe tener una idea principal + explicación + fuente.
Fórmula sencilla:
Presenta la fuente → Incluye la cita o paráfrasis → Explica su importancia → Relaciónala con tu idea.
Ejemplo:
La Organización Mundial de la Salud destaca la importancia del acceso al agua potable para la población.
- Las citas no deben aparecer aisladas. Deben estar conectadas con las ideas que estás desarrollando.
Cita directa:
Según la Organización Mundial de la Salud, «el acceso al agua potable es esencial para la salud humana».
Paráfrasis:
La Organización Mundial de la Salud señala que disponer de agua potable resulta fundamental para proteger la salud de las personas.
Conclusión
- Resume las ideas principales. Menciona brevemente cada aspecto desarrollado.
- Responde la pregunta guía.
- No agregues información nueva.
- Explica por qué el tema es relevante para la sociedad o para el lector.
- Utiliza conectores de cierre. En conclusión, en síntesis, finalmente, etc.
- Invita al lector a pensar sobre el tema.
¡Buen trabajo!