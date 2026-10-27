Estrategias para leer de manera crítica

En la lectura están implicados varios procesos cognitivos. Cassany dice que «la idea no es solo comprender qué dice el texto, sino analizar cómo lo dice, qué presupuestos sostiene, qué voces aparecen y cuáles quedan ocultas». Cassany (2006). Para ello estudiaremos estrategias de interpretación.

Lea más: Estrategias de interpretación lectora

1. Lee con atención el siguiente fragmento de la obra «Tras las líneas».

¿Qué es leer?

Todavía hoy muchas personas creen que leer consiste en oralizar la grafía, en devolver la voz a la letra callada. Se trata de una concepción medieval, que ya hace mucho que la ciencia desechó. Es una visión mecánica, que pone el acento en la capacidad de descodificar la prosa de modo literal. Sin duda deja en un segundo plano a la comprensión, que es lo importante. Más moderna y científica es la visión de que leer es comprender. Para comprender es necesario desarrollar varias destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que solo se sugiere, construir un significado, etc. Llamamos alfabetización funcional a este conjunto de destrezas, a la capacidad de comprender el significado de un texto. Y denominamos analfabeto funcional a quien no puede comprender la prosa, aunque pueda oralizarla en voz alta. Sin duda esta es una concepción muy bonita, porque destaca la universalidad y la igualdad de la lectura. Puesto que leer requiere desarrollar estos procesos cognitivos, y puesto que estos procesos son biológicos y lógicamente universales..., ¡todos leemos del mismo modo! ¡Y todos podemos aprender a leer del mismo modo! Solo se requiere aprender a realizar estas destrezas cognitivas. Así, la lectura nos igualaría a todos. ¡Qué bonito! Pero la realidad es más compleja.

CASSANY, D. (2006). Tras las líneas: Sobre la lectura contemporánea. Anagrama.

2. Estrategia semántica - Analizamos el significado de las palabras.

a. ¿Por qué Cassany utiliza la expresión «oralizar la grafía» en lugar de decir simplemente «leer en voz alta»?

b. Explica qué significa: descodificar – inferencia – alfabetización funcional.

c. Busca en el texto tres palabras o expresiones con valoración positiva.

d. Busca en el texto tres palabras con valoraciones negativas.

e. ¿Qué efecto producen expresiones como «concepción medieval»?

3. Estrategia textual

a. ¿Qué idea critica Cassany?

b. Razones que presenta para cuestionarla.

c. ¿Qué función cumple la expresión final «Pero la realidad es más compleja»?

4. Estrategia contextual – Relacionamos el texto con la sociedad

a. ¿Qué entendía tradicionalmente la escuela por «saber leer»?

b. ¿Por qué mucho tiempo se evaluó solo la lectura en voz alta?

c. ¿Qué cambios introdujeron la psicología cognitiva y las investigaciones sobre comprensión lectora?

5. Amplía lo que entiendas acerca de una de las siguientes afirmaciones:

a. Las palabras no solo informan, también valoran, persuaden y posicionan al lector frente a una idea.

b. El autor presenta varias posturas.

c. Leer implica mucho más que pronunciar palabras.