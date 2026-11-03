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Lengua y Literatura Castellana Tercer Ciclo
03 de noviembre de 2026 - 01:00

El discurso en el cierre del año lectivo

El cierre de año escolar es un buen momento para recordar experiencias, valorar aprendizajes y agradecer a quienes nos acompañaron. El discurso es una tipología textual que favorece esa forma de comunicación.

Por Mag. Perla Elizeche Ávalos
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Lea más: El discurso de despedida escolar

1. ¿Qué es un discurso de despedida?

Un discurso de despedida es un texto oral para ser pronunciado ante una audiencia con el propósito de cerrar una etapa, recordar experiencias significativas y transmitir mensajes de reflexión. Puede incluir:

- Recuerdos importantes del año escolar.

- Reconocimiento a profesores, compañeros, familias.

- Reflexiones sobre aprendizaje.

- Mensajes de ánimo para el futuro.

- Un cierre emotivo y memorable.

Lea más: Pasos para escribir y presentar un discurso de fin de año escolar

2. ¿Cómo prepararlo?

- Nos preguntamos: ¿Quiénes escucharán el discurso? ¿Qué sentimiento deseas transmitir?

- ¿Cuál será el mensaje principal?

3. Planificamos nuestras ideas

Planificamos nuestras ideas
Planificamos nuestras ideas.

4. Cómo estructuramos

Los discursos se organizan en tres momentos:

a. Introducción o exordio: su función es captar la atención del público desde el comienzo. Se puede iniciar con:

- Una anécdota: «Todavía recuerdo nuestro primer día de clases, cuando llegamos con nervios y expectativas…»

- Una pregunta retórica: «¿Quién hubiera imaginado todo lo que aprendimos este año?»

- Una frase inspiradora: «La educación abre puertas que nadie puede cerrar».

b. Desarrollo: en esta parte se presentan las ideas principales: aprendizajes obtenidos, experiencias compartidas, logros alcanzados, agradecimientos, reflexiones personales. Recuerda organizar cada idea en un párrafo diferente.

c. Conclusión o epílogo: este momento final es el más recordado por la audiencia. Se sintetiza el mensaje principal y terminar con fuerza emocional.

Se puede concluir con: una reflexión, un agradecimiento, una invitación a seguir adelante, una cita inspiradora, un deseo para el futuro. Ejemplo: «Hoy cerramos un capítulo importante, pero también abrimos la puerta a nuevos sueños. No dejemos nunca de crecer y creer».

APRENDE MÁS

5. ¡A practicar! Redacta tu primer borrador.

a. Introducción

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

b. Desarrollo

Idea principal 1

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Idea principal 2

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

c. Epílogo

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Prepárate para hablar en público

- Realiza ejercicios de respiración: inspira por la nariz, retén el aire unos segundos, expira suavemente por la boca, repite cinco veces.

- Proyecta la voz: lee cada párrafo cuidando la entonación, el ritmo y el volumen.

7. Graba tu discurso

- Busca un lugar silencioso y bien iluminado.

- Con un teléfono móvil graba tu discurso.

- Mantén el dispositivo en posición horizontal.

- Mira a la cámara como si fuera tu audiencia.

- Habla con claridad y seguridad.

- Sonríe de forma natural.

- Utiliza movimientos suaves de las manos.

8. Comparte tu producción

Sube el video a la plataforma que indique el docente: Padlet, Flip, OneDrive, Google Drive, etc.

9. Comenta el trabajo de otro compañero.

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