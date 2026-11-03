El discurso en el cierre del año lectivo

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1. ¿Qué es un discurso de despedida?

Un discurso de despedida es un texto oral para ser pronunciado ante una audiencia con el propósito de cerrar una etapa, recordar experiencias significativas y transmitir mensajes de reflexión. Puede incluir:

- Recuerdos importantes del año escolar.

- Reconocimiento a profesores, compañeros, familias.

- Reflexiones sobre aprendizaje.

- Mensajes de ánimo para el futuro.

- Un cierre emotivo y memorable.

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2. ¿Cómo prepararlo?

- Nos preguntamos: ¿Quiénes escucharán el discurso? ¿Qué sentimiento deseas transmitir?

- ¿Cuál será el mensaje principal?

3. Planificamos nuestras ideas

4. Cómo estructuramos

Los discursos se organizan en tres momentos:

a. Introducción o exordio: su función es captar la atención del público desde el comienzo. Se puede iniciar con:

- Una anécdota: «Todavía recuerdo nuestro primer día de clases, cuando llegamos con nervios y expectativas…»

- Una pregunta retórica: «¿Quién hubiera imaginado todo lo que aprendimos este año?»

- Una frase inspiradora: «La educación abre puertas que nadie puede cerrar».

b. Desarrollo: en esta parte se presentan las ideas principales: aprendizajes obtenidos, experiencias compartidas, logros alcanzados, agradecimientos, reflexiones personales. Recuerda organizar cada idea en un párrafo diferente.

c. Conclusión o epílogo: este momento final es el más recordado por la audiencia. Se sintetiza el mensaje principal y terminar con fuerza emocional.

Se puede concluir con: una reflexión, un agradecimiento, una invitación a seguir adelante, una cita inspiradora, un deseo para el futuro. Ejemplo: «Hoy cerramos un capítulo importante, pero también abrimos la puerta a nuevos sueños. No dejemos nunca de crecer y creer».

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5. ¡A practicar! Redacta tu primer borrador.

a. Introducción

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b. Desarrollo

Idea principal 1

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Idea principal 2

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c. Epílogo

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6. Prepárate para hablar en público

- Realiza ejercicios de respiración: inspira por la nariz, retén el aire unos segundos, expira suavemente por la boca, repite cinco veces.

- Proyecta la voz: lee cada párrafo cuidando la entonación, el ritmo y el volumen.

7. Graba tu discurso

- Busca un lugar silencioso y bien iluminado.

- Con un teléfono móvil graba tu discurso.

- Mantén el dispositivo en posición horizontal.

- Mira a la cámara como si fuera tu audiencia.

- Habla con claridad y seguridad.

- Sonríe de forma natural.

- Utiliza movimientos suaves de las manos.

8. Comparte tu producción

Sube el video a la plataforma que indique el docente: Padlet, Flip, OneDrive, Google Drive, etc.

9. Comenta el trabajo de otro compañero.