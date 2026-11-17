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En las vacaciones escolares es fundamental descansar, dormir bien y leer para poder recuperar la energía física y mental, evitar el agotamiento emocional tras el ciclo lectivo y, al mismo tiempo, seguir desarrollando las habilidades cognitivas.

Tiempo con familiares y amigos

Durante el año escolar, entre tareas, exámenes, a veces no queda mucho tiempo para estar con los amigos y los familiares. Las vacaciones son una oportunidad para jugar en la plaza durante más tiempo, estar en la cancha, tomar tereré en el mango guy (debajo del mango), andar en bici, o compartir cualquier espacio con los seres que amamos. Destinar tiempo a estas actividades es una forma de cuidar de manera integral el desarrollo personal.

Lecturas de verano

Un buen libro es el compañero ideal para las tardes calurosas. Una novela de misterio, ciencia, ficción, historietas, poesía o de historia puede ser la compañera ideal para viajar sin salir de casa, ampliar vocabulario, escribir mejor y despertar la imaginación.

Talleres de arte, música, deportes

En nuestro país hay escuelas de fútbol, academias de arte, escuelas de natación, cursos que ofrecen algunos municipios: vóley, pintura, ajedrez, etc. Estas actividades permiten hacer nuevos amigos, mantenerse activos y aprender algo diferente. ¡El verano es el momento ideal para animarse!

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Aquí te dejamos algunos juegos

1. Encuentra en la sopa de letras nueve palabras de vacaciones. Pueden estar escondidas de manera vertical u horizontal.

2. Ordena las palabras y descubre otros vocablos relacionados con el verano.

a) YAPLA

b) DOHELO

c) TICLEBICA

d) PAMCOTENMA

e) DIASAN

3. Desafíos para el verano

En estas vacaciones ve marcando cada reto que cumplas antes de volver a clases:

- Leer un libro completo.

- Aprender algo nuevo: un instrumento, un idioma.

- Aprender una nueva receta de cocina: postre, salado, etc.

- Jugar con mi familia.

- Ver películas con familia y amigos.

- Visitar a mis abuelos, tíos mayores.

- Hacer un dibujo de la plaza, el barrio o lugar favorito.

- Pasar una tarde con amigos sin pantallas.

- Ayudar en casa sin que nadie me pida.

- Plantar una semilla y cuidarla.

- Visitar a un vecino enfermo.

4. Usa la clave para descubrir el mensaje secreto.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 F. 6 G. 7 H. 8 I. 9 J. 10 K. 11 L. 12 M. 13 N. 14 Ñ. 15 O. 16 P. 17 Q. 18 R. 19 S. 20 T. 21 U. 22 V. 23 W. 24 X. 25 Y. 26 Z. 27

6 – 5- 12- 9- 3- 5- 20 / 23 - 1- 3- 1- 3- 9- 16 – 14 – 5- 20

Mensaje: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¡Nos reencontramos el próximo año para seguir aprendiendo juntos!