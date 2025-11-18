Ejercicios de razonamiento lógico - matemático para divertirse

Problema 1

¿Cuál de las siguientes figuras es incorrecta? ¿Qué está mal?

Problema 2

Completa con números del 1 al 9 para que los resultados sean los que aparecen al final de cada fila y de cada columna.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Problema 3

¿Cuántos triángulos ves en la figura de abajo?

Lea más: Juegos de lógica matemática para los más inteligentes

Problema 4

Distribuye los números del 1 al 9 en los círculos con la condición deque la suma en cada lado sea 20.

Problema 5

Escribe el número que falta en el espacio vacío.

Problema 6

¿Qué número falta en la primera casilla para que siga el patrón de toda la cuadrícula?