Matemática Tercer Ciclo
14 de abril de 2026 - 01:00

Los números enteros

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GENTILEZA

Operaciones combinadas con números enteros. Jerarquía de operaciones.

Por Lic. Diana Giménez de von Lücken, MSc

Si en una expresión hay varias operaciones, se realizan en el siguiente orden

1. Paréntesis y corchetes (si hay varios, de adentro hacia fuera)

2. Potencias y raíces

3. Multiplicaciones y divisiones (si hay varias, de izquierda a derecha)

4. Sumas y restas (si hay varias, de izquierda a derecha)

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Lea más: Los números enteros. Introducción

Resuelve los siguientes ejercicios siguiendo las instrucciones dadas anteriormente

A) 22- (30:6-(4+5)) =

B) -10-(+20): [9+(-5)]=

C) -(81: (-27)) - (+3). (-5)- (-6). (-2)=

D) –10. (12: –4). (8: 4) –7=

E) 23- 3. (-9) . [5+ (-8)]=

F) (3. (–5) - 12 -21): (6. (–4))=