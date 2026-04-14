Los números enteros

Si en una expresión hay varias operaciones, se realizan en el siguiente orden

1. Paréntesis y corchetes (si hay varios, de adentro hacia fuera)

2. Potencias y raíces

3. Multiplicaciones y divisiones (si hay varias, de izquierda a derecha)

4. Sumas y restas (si hay varias, de izquierda a derecha)

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Resuelve los siguientes ejercicios siguiendo las instrucciones dadas anteriormente

A) 22- (30:6-(4+5)) =

B) -10-(+20): [9+(-5)]=

C) -(81: (-27)) - (+3). (-5)- (-6). (-2)=

D) –10. (12: –4). (8: 4) –7=

E) 23- 3. (-9) . [5+ (-8)]=

F) (3. (–5) - 12 -21): (6. (–4))=