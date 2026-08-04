El plano cartesiano o sistema cartesiano (Parte 2)

Recuerda

- El plano cartesiano consta de dos ejes, el de abscisa (o eje de las x) y el de ordenadas o eje de las y).

- Los ejes dividen al plano en cuatro cuadrantes.

- El punto de intersección de los ejes coordenados se llama origen de coordenadas.

- Los signos de las coordenadas de los puntos son:

I Cuadrante: (+, +)

II Cuadrante: (-, +)

III Cuadrante: (-, -)

IV Cuadrante: (+, -)

A partir de lo anterior, establecemos que cada punto en el plano cartesiano, lo podemos representar por un par ordenado de números (a, b) donde el primero corresponde a la abscisa del punto y el segundo a la ordenada del punto. Usualmente se le asigna una letra mayúscula como nombre del punto. Esto ayuda a nombrarlo sin necesidad de describir todas las veces sus coordenadas. Por ejemplo, si al par ordenado (3,7) le representamos como P (3,7), cuando necesitemos usar el mismo par ordenado decimos simplemente el punto P.

Lea más: El plano cartesiano o sistema cartesiano (Parte 1)

Ejemplo

Dibuja en el plano cartesiano de abajo los puntos P (3,2), Q (- 2,3), R (-3, -6) y S (2, -5). Identifica previamente a qué cuadrante pertenecen.

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Para practicar

1. Marca en el plano cartesiano de abajo los puntos que se indican.

Identifica el cuadrante al que pertenecen (si están sobre los ejes coordenados, indica sobre cuál de ellos).

2. En la cuadrícula de abajo, construye un plano cartesiano que incluya únicamente el primer cuadrante.

Marca sucesivamente los puntos que se indican y únelos siguiendo el orden alfabético. ¿Qué figura se forma?