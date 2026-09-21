Sistemas de ecuaciones lineales (Parte 6)

1- El perímetro de una cartulina rectangular es de 100 cm. Si subase es la cuarta parte de su altura. ¿Cuáles son las dimensiones de la cartulina? ¿Cuál es el área de la cartulina?

2- Una cuerda de 14 metros de largo se dividió en dos partes de tal manera que la longitud de una de ellas es la ¾ parte de la longitud de la otra. Halla la longitud de la parte más corta.

3- Para un evento de beneficencia se vendieron 500 adhesiones por un total de G. 30.000.000. Si se vendieron adhesiones a G. 50.000 y G. 75.000, ¿cuántas adhesiones de cada tipo se vendieron?

4- Pablo tiene 5 billetes más de G. 5.000 que de G. 10.000. Si el valor total del dinero que tiene Pablo es de G. 85 000, ¿Cuántos billetes de cada clase tiene Pablo?

5- La suma de dos números es 119 y que el triple del menor sobrepasa en 17 unidades al doble del mayor. ¿Cuáles son los números?

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6- Las dos cifras de un número suman 9. Si a este número se le resta el número que resulta de invertir el orden de sus cifras, se obtiene también 9. ¿Qué número es?

7- Entre Luis y Raúl tienen 12 dólares. Si Raúl le diera a Luis 1,7 dólares, entonces Luis tendría el doble que Raúl. ¿Cuánto dinero tiene cada uno?

8- Karina pagó G. 148 000 por 3 kg de naranjas y 2 kg de manzanas. En la misma frutería, María pagó G. 88 000 por 2 kg de naranjas y 1 kg de manzanas. ¿Cuánto cuesta un kg de manzanas? ¿Y un kg de naranjas?

Respuestas

1) Base = 10 cm; altura = 40 cm; área = 400 cm².

2) La longitud de la parte más corta es 6 m.

3) 300 adhesiones de G. 50 000 y 200 adhesiones de G. 75 000.

4) 9 billetes de G. 5000 y 4 billetes de G. 10 000.

5) Los números son 51 y 68.

6) El número es 54.

7) Raúl tiene 5,7 dólares y Luis tiene 6,3 dólares.

8) La naranja cuesta G. 28 000 el kg y la manzana G. 32 000 el kg.