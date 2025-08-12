La Confederación Paraguaya de Cooperativas Limitada (CONPACOOP) insta celeridad de la justicia y respalda el accionar institucional del INCOOP en el caso Poravoty Ltda.

El movimiento cooperativo paraguayo está firmemente comprometido con la transparencia, la honestidad y la defensadel bien común. Por ello, rechazamos enérgicamente la actuación de personas que, desde cargos electivos, han desvirtuado los principios cooperativos, comprometiendo la confianza de miles de socios y de la sociedad en su conjunto.

Reconocemos y respaldamos las acciones adoptadas por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), quien ha actuado conforme a la Ley, disponiendo la intervención y posterior remisión de antecedentes al Ministerio Público. Estas decisiones, adoptadas dentro de sus competencias, demuestran el compromiso del ente regulador con la legalidad y la transparencia.

Sin embargo, nos preocupa profundamente la falta de celeridad en el actuar del Ministerio Público, pese a contar con los elementos remitidos por el INCOOP. Como lo establece el artículo 268 de la Constitución Nacional, la Fiscalía General del Estado es el órgano competente para ejercer la acción penal pública, y debe actuar de forma inmediata cuando toma conocimiento de hechos que puedan constituir delitos.

Por ello, exigimos a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial que actúen con urgencia y firmeza en la investigación de los hechos que afectan a la Cooperativa Poravoty Ltda. La pasividad de los órganos jurisdiccionales solo contribuye a dañar la imagen del sistema y a fomentar la impunidad, dejando sin justicia a los verdaderos perjudicados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El movimiento cooperativo paraguayo trabaja diariamente en favor de la inclusión financiera, la equidad social y el desarrollo sostenible en comunidades donde muchas veces el Estado está ausente. No podemos permitir que los actos de unos pocos empañen el esfuerzo colectivo de miles de cooperativistas comprometidos con el país.

Reafirmamos nuestro compromiso con un cooperativismo fuerte, transparente y éticamente responsable, y valoramos el trabajo del INCOOP como ente rector, al tiempo de exigir a los demás órganos del Estado que también cumplan su rol conforme a derecho.

Dra. Ana Beatriz Riquelme, Presidente, Representante de FECOPAR Ltda.

Senador Nacional Carlos Núñez Aguero, Vicepresidente, Representante de FECOSOL Ltda.

Lic. Ana Teresa Cuevas, Secretaria, Representante de CEPACOOP Ltda.

Abog. Lorenzo Barreto, Tesorero, Representante de CREDICOOP Ltda.

Lic. Jorge Cruz Roa, Vocal, Representante de FECOMULP Ltda.

Arq. Myriam Báez Rojas, Vocal, Representante de FECOAC Ltda.

Lic. Mario Pereira, Vocal, Representante de FENACOOP Ltda.