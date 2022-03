“Arpa de papel”: la nueva arma para pelear por una educación musical inclusiva

El talento y las buenas intenciones no siempre alcanzan cuando un niño paraguayo sueña con estudiar música. La educación cuesta dinero y comprar un instrumento en muchos casos es imposible. El profesor Ever Zaracho detectó esta problemática y se tomó la tarea de hacer un aporte para resolverla. Así, creó el método Arpa de papel, que pone en las manos de los chicos y chicas un preinstrumento fabricado domésticamente, que permite, a un precio accesible, aprender arpa sin importar que no tengan el instrumento real.