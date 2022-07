“El ingrediente principal” del fin de semana: humor negro

Vengan a conocer a una pareja muy particular, sumergida en el peligroso juego de la existencia en común. Horacio y Norma se encuentran inmersos en un tiempo-espacio aparte, reiterativo, infinito, atrapados juntos en una cápsula aislada, ajenos al mundo y sus acontecimientos. Ambos viven abocados a ocupar los días, a llenar las horas, a empujar los segundos como si fueran las cuentas de un rosario. Para ellos, las cartas ya están echadas y la vida no es sino un puñado de palabras asignadas que se retroalimentan entre sí, como en un crucigrama.

Esta es la historia que nos cuenta la comedia teatral El ingrediente principal, ganadora del Concurso Nuestro Teatro, organizado por el Teatro Nacional Cervantes en Argentina. La obra llega a Asunción y se presenta hoy, viernes 15, mañana, sábado 16, y el domingo 17 de julio, a las 20:30 horas, en la Sala La Correa, dentro del marco de las celebraciones por el segundo aniversario de este espacio teatral. La puesta en escena está a cargo del elenco cordobés En Tránsito, dirigido por Mario Arietto.

El libreto, escrito por la actriz, titiritera y dramaturga cordobesa María Inés Prosdócimo, despliega un relato atravesado de principio a fin por el humor negro. Tanto que, por momentos, parece de verdad. La obra cuenta con las actuaciones de Fanny Citadini (en el papel de Norma) y Marcelo Arbach (en el papel de Horacio), bajo la dirección de Mario Arietto. El ingrediente principal ha participado en el Festival 100 Horas de Teatro, organizado por la Municipalidad de Córdoba, y en la Fiesta Provincial de Teatro, organizada por el Instituto Nacional de Teatro, ganándose el reconocimiento del público y de la crítica.

“Una bomba que no llega a explotar”

“En la pareja de El ingrediente principal, los personajes dicen una cosa, pero hablan de otra. El subtexto es como una bomba que no termina de explotar, lo no dicho del relato. La vemos pero no explota”, ha dicho la dramaturga, María Inés Prosdócimo. Por su parte, el director, Mario Arietto, ha comentado, sobre la relación de esa pareja encerrada en su mundo: “La conclusión es inverosímil, con un humor muy negro que va transformando la escena. Ella es un personaje absolutamente descarnado. Hablan sin tapujos y se trastocan los valores”. “En esta pareja desgastada, no hay filtro. Y el final es sorprendente.”

La Sala La Correa celebra su aniversario

El conocido espacio teatral Sala La Correa está celebrando su segundo aniversario, feliz marco dentro del cual se presenta El ingrediente principal en Asunción desde esta noche y todo el fin de semana. La Sala La Correa forma parte del no menos conocido espacio cultural multifuncional y alternativo La Caósfera, situado en el centro de nuestra ciudad capital, un espacio que viene funcionando desde enero del 2016, fecha en la cual abrió por primera vez sus puertas. La Caósfera nació por iniciativa conjunta de tres jóvenes amigos y artistas, Wolfgang Krauch (diseñador y luthier), Paula Bozzano (productora y bailarina) y Nicolás Martínez (escritor, productor y colaborador del Suplemento Cultural de ABC Color). En la Sala La Correa, el público amante del teatro ya ha tenido la oportunidad de ver obras tan diversas como Veinticinco, Mi decisión o Pozo Hondo Rapere, entre muchas otras. Y este fin de semana, El ingrediente principal se sumará, para darle aun más sabor, a la tentadora lista.

La cita con Norma y Horacio, y con el humor negro, es hoy, mañana y el domingo a las 20:30 horas en la Sala La Correa del espacio cultural alternativo La Caósfera (General Díaz casi Don Bosco).

Cita con el teatro

Días: Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de julio

Hora: 20:30

Costo de las entradas: Anticipadas, 2 x 100.000 Gs. En puerta, 70.000 Gs.

Lugar: Sala La Correa / Centro Cultural La Caósfera

Dirección: General Díaz 1163, entre Hernandarias y Don Bosco

Reservas: 0982 764 554