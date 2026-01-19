Carnaval Encarnaceno: Inició la competencia de clubes en su edición 100 ante 13.000 espectadores

El Carnaval Encarnaceno 2026 inició este sábado 17 de enero, con una gran afluencia de público que bailó cada estrofa musical del gran espectáculo montado por los tradicionales clubes de la ciudad. Los organizadores de la Asociación Club de Clubes estimaron que la asistencia superó las 13.000 personas en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”.

El color, brillo y ritmo de las alegorías se apoderaron de la noche, que resplandeció en el sur del país. En las gradas, todo fue baile, espuma, alegría y bulliciosa algarabía.

El espectáculo inició con las primeras carrozas a partir de las 22:00. Además, contó con la participación especial de Brenno y Matheus, el dúo brasileño de música funknejo, con éxitos virales en redes sociales.

La noche mágica contó con la presentación de los clubes Radioparque, Universal, Sacachispas, Nacional, San Juan y 22 de Setiembre. El Club Pettirossi tuvo noche libre y se espera que dé apertura a la siguiente ronda de carnaval.

La competencia

El majestuoso evento, más allá de la espectacularidad del desfile, es una competencia alegórica entre los clubes participantes. Son juzgados por un selecto jurado en tres sectores del sambódromo, ubicados al inicio, en medio y al final del recorrido.

El ganador surgirá del promedio de las cuatro presentaciones realizadas en cinco noches de carnaval. En el caso de las comparsas, en cada ronda una de ellas quedará libre.

Los resultados de la primera noche ponen a la cabeza a la comparsa del club 22 de Setiembre, con su alegoría “Avada Kedabra: el encanto mortal”, con 109,25 puntos. Los siguientes serían San Juan (106,13), Nacional (95,19) y Universal (89,63), en ese orden. Entretanto, el Pettirossi continúa sin puntos porque le corresponde la noche libre.

En la categoría de carrozas, el club Sacachispas lidera con su alegoría “México eterno”, con 30 puntos, sobre el club Radioparque y su alegoría “Poseidón: el reino de las aguas prohibidas”, que puntuó 28,75. Entre las reinas, encabeza Sabrina Pecin, del Sacachispas (9,9), por encima de Ana Paula Aquino, de Radioparque (9,5).

Las próximas rondas del Carnaval Encarnaceno están agendadas para los sábados 24 y 31 de enero, y 7 y 14 de febrero. La siguiente contará con la participación del Club Pettirossi y el 22 de Setiembre tendrá la ronda libre.