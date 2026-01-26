Miles de personas en la fiesta Bresh en Encarnación

El ambiente inclusivo, de libertad de expresión y variada música que caracteriza a la fiesta Bresh, con su característica gama de tonos rosas, encendió la costanera de Encarnación este sábado, ante un gran marco de público. La celebración se realizó en el marco de los conciertos Encarnación 5.0 y el Brahma Fest, organizado en conjunto con Puertas del Sur S.A. y la Municipalidad de Encarnación.

La gerente de la playa San José, Laura Montiel, refirió que el chapuzón en el río Paraná fue protagonista desde el viernes y durante todo el fin de semana. Las playas fueron los puntos más elegidos por los turistas que vivieron un fin de semana de verano a pura diversión.

Estimaron que durante todo el fin de semana hubo cerca de 50.000 personas en la ciudad de Encarnación, de las cuales, en simultáneo, estuvieron 14.000 en el Carnaval Encarnaceno y al menos 10.000 en la Bresh. El resto distribuido en las jornadas de playas repletas entre el viernes y el domingo, según las estimaciones.

Para el próximo sábado 31 de enero se espera un concierto gratuito en la costanera, al lado de la playa, del popular grupo argentino Damas Gratis. Entretanto, para el sábado 7 de febrero se espera a Kchiporros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Encarnación es turismo, playa, verano y vacaciones

El intenso movimiento que se vivió el fin de semana contribuye a la economía y a los emprendimientos locales, según estimó Montiel.