Así se celebrará la tercera ronda del Carnaval Encarnaceno este sábado

Una nueva ronda de competencia se celebrará desde las 21:00 de este sábado, en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez” de Encarnación. El Carnaval Encarnaceno se prepara para deslumbrar nuevamente con la magia, el brillo y el color que caracterizan al tradicional evento desarrollado en la “Perla del Paraguay”.

Como parte del espectáculo, se presentarán comparsas e invitados especiales, entre ellos Fussion Dance de Luque, el Club de Autos Antiguos Mitã’i y la Asociación de Motociclistas “Hijos de la Viuda”, que sumarán variedad y atractivo a la celebración.

Para esta noche del corso está prevista la actuación de la reconocida banda nacional “Los Verduleros”, quienes prometen hacer vibrar al público con sus grandes éxitos como: Soltero, Onda Free, Loco por volverte a ver, entre otros.

Las noches anteriores tuvieron un gran marco de público, alcanzando más de 14.000 espectadores durante la segunda ronda de carnaval. Las entradas continúan disponibles, con precios desde G. 20.000 en adelante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Centésima edición del mejor carnaval del Paraguay

Orden de presentación

Para cada ronda del Carnaval Encarnaceno, los clubes participantes rotan en el orden de presentación y una de las comparsas resulta libre. Para este sábado se espera la presencia de dos clubes de carrozas y cuatro comparsas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Abrirá la noche el Club Radioparque, con su carroza “Poseidón, el reino de las aguas prohibidas”. La competencia alegórica iniciará con “Avada Kedavra: el encanto mortal”, presentado por el campeón del 2025, el Club 22 de Setiembre.

Continuará la mágica velada al ritmo de “Argentina, tierra de pasión”, la majestuosa alegoría presentada por el octacampeón del evento, el Club Pettirossi. La segunda carroza llegará de la mano del Club Sacachispas, que este año presenta “México eterno”.

La comparsa del Club Universal seguirá con su alegoría “Universal Bowl”, mientras que, para cerrar la noche, se espera la presencia de “Volver a sentir”, presentado por el Club Nacional. No estará presente en esta ronda la alegoría “Dale Play, que el San Juan suena así”, del Club San Juan.