“Damas Gratis” se presentará en concierto gratuito en la Costanera de Encarnación

La Municipalidad de Encarnación, Puerta del Sur S.A. y Cervepar organizan una serie de conciertos gratuitos en la costanera de la ciudad, con un escenario montado en el pastizal entre el silo y el molino, al costado de la playa San José.

Para este sábado se aguarda la presentación del popular Pablo Lescano, vocalista del grupo de cumbia villera “Damas Gratis”. El evento ya había convocado a 20.000 personas el pasado 17 de enero con la presentación de FMK y se aguarda un número similar de espectadores para esta ocasión.

La fiesta es de acceso gratuito para quienes quieren disfrutar del espectáculo, pero dentro de la estructura del festival, en parte organizado por Brahma, no se permite el acceso de cervezas de otras marcas.

Para el siguiente fin de semana, el sábado 7 de febrero, se espera la actuación de Kchiporros, mientras que para el 14 de febrero estará el grupo Migrantes.

Damas Gratis

Es una agrupación de cumbia villera que fue creada en San Fernando, Buenos Aires, Argentina, el 23 de septiembre del año 2000, por el tecladista, compositor y cantante Pablo Lescano. Lanzó su álbum debut “Para los pibes” en el año 2000, que resultó un éxito en su carrera.

Damas Gratis es reconocido por sus exitosos discos y sus presentaciones en vivo entre los seguidores del género. Bajo el liderazgo de Pablo Lescano, lleva más de dos décadas sonando en varios países de la región, consolidándose como una de las mejores del género de la cumbia. Su música es característica por su voz, su instrumentación y las letras de este género popular.