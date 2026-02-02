Carnaval Encarnaceno 2026: ajustan resultados de la competencia alegórica de clubes

Comenzó la recta final de la competencia de alegorías entre los clubes que participan en el Carnaval Encarnaceno, el evento más importante de la temporada en la región. El pasado sábado se celebró la tercera ronda, en la que participaron dos clubes de carrozas y cuatro de comparsas, ante más de 15.000 personas.

Solo dos rondas más del espectáculo restan para que se acomoden los puntajes que determinarán las comparsas, carrozas y figuras campeonas de la histórica edición número 100.

Los corsos de Encarnación cumplen además 120 años de tradición en la ciudad.

El público destacó la espectacularidad de las puestas en escena, evocadas por las comparsas y carrozas de los tradicionales clubes encarnacenos. Este año participan siete clubes: Radioparque, Sacachispas, 22 de Setiembre, San Juan, Universal y Pettirossi.

Los clubes se presentan en dos categorías: la de comparsas, que se compone de un promedio de 100 bailarines en pista que representan un tema o alegoría; y la de carrozas,una competencia de ingeniería creativa que se enmarca en la figura de una reina y el carro destacado.

En esta edición se amplió la capacidad del sambódromo a 17.000 plazas debido a que las últimas dos noches del Carnaval Encarnaceno de 2025 se agotaron las entradas de forma anticipada.

Los protagonistas

La categoría de comparsa tiene 15 categorías que son evaluadas por un jurado compuesto por tres palcos.

Los mismos están situados al inicio, en el centro y al final del recorrido de los 400 metros del Centro Cívico Municipal. Los jurados 1 y 3 (al inicio y al final) promedian el 25 % de la nota final cada uno, mientras que el jurado central pondera el 50 % restante.

Las figuras destacadas de cada uno de los clubes compiten por los puestos de: Pasista Solista Mujer; Pasista Solista Hombre; Bastonera de Banda de Música; Portaestandarte de Banda de Música; Bastonera de Comparsa; Portaestandarte de Comparsa; Reina; Emperatriz; Musa; Diva y Soberana. Además, son evaluados la Banda de Música; la Batucada; Comisión de Frente; y Comisión de Cierre. Además, el conjunto compite por el premio de la mejor comparsa.

Entretanto, las carrozas, aparte de competir, tienen una categoría para reina. Este año se presentan el Club Sacachispas con su carroza “México Eterno” y el Club Radioparque, con su carroza “Poseidón: el reino de las aguas prohibidas”.

En comparsa, los clubes presentan las siguientes alegorías: “Avada Kedavra: el encanto mortal”, del Club 22 de Setiembre; “Argentina, tierra de pasión”, del Club Pettirossi; “Universal Bowl”, del Club Universal; “Volver a Sentir”, del Club Nacional; y “Dale Play, que el San Juan suena así”, del Club San Juan.

Resultados preliminares

Las puntuaciones se realizan en público y son transmitidas en vivo por las pantallas LED gigantes en el sambódromo. Además, por cada noche de Carnaval resulta una comparsa libre, por lo que cada ronda tiene cuatro clubes participantes. Este sábado no se presentó el Club San Juan.

La categoría de comparsas se encuentra de la siguiente manera, según el promedio de notas hasta la tercera noche: 22 de Setiembre (108,1); Pettirossi (102,9); San Juan (101,2); Nacional (100,4); Universal (96,5).

En la categoría de carrozas lidera la competencia el Club Sacachispas, con un promedio de 29,92, por sobre Radioparque, que puntúa 29,5. Entre las reinas encabeza Sabrina Pecin (9,86), de Sacachispas, por sobre Ana Paula Aquino (9,80), de Radioparque.

Las principales figuras que lideran en su categoría serían: reina, Iara Brítez (10), de Nacional; bastonera de comparsa, Mabeli Rivas (10), de 22 de Setiembre; bastonera de Banda de Música, Luana Benítez (9,91), de Pettirossi; musa, Ángeles Báez (9,97), de Pettirossi; y emperatriz, Alejandra Montenegro (9,99), de Pettirossi.