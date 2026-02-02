Más de 45.000 personas en concierto de Damas Gratis en la Costanera de Encarnación.

La Municipalidad de Encarnación, Puerta del Sur S.A. y Cervepar organizan una serie de conciertos gratuitos en la costanera de la ciudad, con un escenario montado en el pastizal entre el silo y el molino, al costado de la playa San José.

El sábado 31 de enero se presentó el popular Pablo Lescano, vocalista del grupo de cumbia villera “Damas Gratis”. Según los organizadores del evento, estuvieron presentes más de 45.000 personas en el sector destinado al concierto.

La fiesta fue de acceso gratuito para quienes acudieron a disfrutar del espectáculo, pero dentro de la estructura del festival, en parte organizado por Brahma, no se permitió el acceso de cervezas de otras marcas, sillas u otros elementos.

Durante los controles para el acceso hubo algunos inconvenientes, porque el público se abalanzó contra las rejas de seguridad. Muchos de los presentes evadieron este control realizado por los organizadores del evento. Preliminarmente, no se reportaron incidentes mayores durante el desarrollo del multitudinario evento.

El cantante extranjero brindó un espectáculo de alrededor de una hora y subió al escenario cerca de las 00:00 del domingo 1 de febrero. Para el siguiente fin de semana, el sábado 7 de febrero, se espera la actuación de Kchiporros, mientras que para el 14 de febrero estará el grupo Migrantes.

Eventos multitudinarios

La secretaria de Turismo de la Gobernación de Itapúa, Verónica Stefani, destacó que grandes eventos masivos se realizaron en simultáneo el domingo, lo que demuestra la alta demanda del sector turístico en la ciudad en temporada alta. Sumado a lo del concierto, se desarrollaba el Carnaval Encarnaceno, con más de 15.000 espectadores.

Estiman que más de 60.000 personas estuvieron por la noche en Encarnación, número que en su mayoría representa a turistas. El sector hotelero reportó que la ocupación se mantuvo al 100 % este fin de semana, afirmó.

Según Stefani, a diferencia de años anteriores, el turismo evidencia una tendencia creciente con el correr de los fines de semana de este 2026. Era regular que se diera una baja incidencia los últimos fines de semana de enero, pero en esta ocasión no ocurrió, explicó.

Indicó además que este movimiento sostenido del turismo genera circulante en la región y desarrollo. Solamente con relación al Carnaval Encarnaceno, están vinculadas más de 2.000 fuentes de trabajo directas en la temporada del evento, detalló.