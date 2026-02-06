Espacio Carnaval: previa a la penúltima ronda del evento será celebrada esta noche

La noche de este viernes se desarrollará el Espacio Carnaval, un evento que combinará espectáculo, competencia y emoción, con las Batallas de Comisiones de Cierre y la elección de la Mejor Destaque del Carnaval, en un clima festivo que reúne a protagonistas, familias y amantes del carnaval.
Como momento central de la noche, cien personas protagonistas de la historia del carnaval recibirán un reconocimiento por su aporte y compromiso con esta expresión cultural, en un emotivo homenaje a quienes han construido y sostenido la identidad carnavalera a lo largo del tiempo.
El cierre de la noche será a puro ritmo y energía, con un show musical en el trío eléctrico de Múnich Ultra, con “Kbel” haciendo vibrar al público al ritmo del axé y el espíritu carnavalero.
Además, el público podrá disfrutar de activaciones de marcas, premios y una variada propuesta gastronómica, pensada para acompañar una noche que celebra el talento, la pasión y la memoria viva del carnaval.
La celebración se realizará a partir de las 21:00, en el estacionamiento del Centro Cívico Municipal de Encarnación, con acceso libre y gratuito. Este espectáculo se realiza para promocionar la jornada oficial del Carnaval Encarnaceno, que desarrollará su cuarta ronda este sábado 7 de febrero.