Carnaval Encarnaceno: inició la penúltima noche de la gran fiesta en la “Perla del Paraguay”

La noche de este sábado arrancó la penúltima noche del Carnaval Encarnaceno, con un importante marco de público en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, popularmente llamado el sambódromo encarnaceno.

La gran festividad inició con el himno del carnaval retumbando en todo el sitio y con la pasada de las figuras del Carnaval: el Rey Momo “Billy Gervasio”, la mascota Kuki y las reinas de la edición anterior.

El espectáculo también contó con la pasada de las motos Harley, para dar paso a las marcas y a los invitados de la semana, seguidamente realizó la pasada la carroza del Club Sacachispas “México Eterno”.

Posteriormente, la primera comparsa entró a la pista con su alegoría “Dale Play”, del Club San Juan, con un imponente carro de apertura de Freddie Mercury.

También se presentarán esta noche los clubes: Radioparque; 22 de Setiembre; Pettirossi y Universal, en ese orden, con sus respectivas alegorías. La comparsa libre en esta ronda es la del Club Nacional.

Noche de alegría

El Carnaval Encarnaceno es una competencia alegórica entre los clubes tradicionales de la ciudad, que atrae a miles de personas al año durante el verano en la ciudad de Encarnación. Esta edición cuenta con cinco noches agendadas, de las que resta una última, a celebrarse el próximo 14 de febrero.

Cada comparsa presenta más de 100 bailarines en simultáneo, desfilando por los 400 metros del sambódromo. Además, aparte de la composición, existen presentaciones individuales de al menos siete figuras, que se realizan ante tres jurados ubicados al inicio, centro y final del recorrido.

Entretanto, se califican todos los componentes de cada club, que tiene su propia banda de música que toca en vivo, así como su propia batucada. Se trata de un espectáculo único que conjuga varios elementos artísticos, además del propio esplendor de los bellos trajes y detalles en lentejuelas.

El público vibra al ritmo de la música en vivo de cada club, como también al son de la batucada de cada comparsa. La ingeniería de sonido aplicada al evento permite seguir escuchando a la comparsa hasta el sitio donde se encuentra. Pasado el centro del sambódromo, empieza a sonar en paralelo la siguiente alegoría, lo que convierte a la celebración en una experiencia única, inmersiva y continua.