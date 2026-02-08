Con sambódromo casi lleno se realizó penúltima noche del Carnaval Encarnaceno

Encarnación se convirtió en escenario de una noche memorable, debido al acompañamiento masivo del público a la mayor fiesta popular del país, reafirmando la vigencia del Carnaval Encarnaceno como uno de los eventos culturales más importantes del Paraguay.

Hasta la cuarta ronda del exitoso evento, se estima que más de 58.000 espectadores vivieron la experiencia de este majestuoso desfile alegórico y artístico, que moviliza a 1.000 artistas en pista en cada noche de competencia.

Los datos confirman que la histórica edición 100 se convertirá indefectiblemente en el carnaval con más público de la era pospandemia en Encarnación. La cuarta y penúltima noche cerró con una afluencia de 16.000 espectadores.

La jornada dio inicio a las 20:30 horas con la participación especial de Motos Harley, seguida de la apertura oficial encabezada por el Rey Momo, la mascota Kuki y las Reinas del Carnaval. La noche fue marcada por un espectáculo cargado de color, música y alegría.

El público conectó con los artistas en pista con la presentación de las carrozas, comparsas y shows especiales de los clubes tradicionales. Los presentes destacaron el alto nivel artístico, la puesta en escena, la dedicación y el talento de cientos de artistas, coreógrafos y equipos técnicos que dan vida a esta edición histórica.

Mágica noche de Carnaval

El color, brillo y ritmo de las alegorías se apoderaron de la noche, que resplandeció en el sur del país. En las gradas, todo fue baile, espuma, alegría y bulliciosa algarabía.

El Club Atlético Sacachispas abrió la noche con su carroza inspirada en la cultura del país de América del Norte, Estados Unidos Mexicanos, o también México. Esta carroza se eleva majestuosa como el alma del país al que representa, tejida con historia, misticismo y orgullo.

La primera comparsa en pisar la pista fue la del Club San Juan, que realiza un homenaje a la música y a los grandes éxitos del siglo XX y XXI. Los grupos y las figuras de la comparsa representan momentos importantes de la evolución de la música y los elementos que nos conectan a ella.

El Club 22 de Setiembre continuó la fiesta, uno de los actuales campeones del Carnaval Encarnaceno 2025; para esta edición propone un mundo de magia y fantasía para defender su título. Está inspirado en el mundo de las novelas de la escritora británica Joanne Rowling, de la saga de Harry Potter.

Ritmo y color

La segunda carroza se presentó con la puesta en escena del Club Radioparque, que conceptualmente representa el mito de Poseidón y Medusa. Representa el reencuentro entre Poseidón y Medusa, la unión del dios y la criatura en un mismo reino renacido. Él, símbolo del dominio y la justicia marina; ella, emblema de la belleza redimida y la fuerza femenina que resurge de su maldición.

El Club Pettirossi, el otro campeón del Carnaval 2025, ingresó al sambódromo con su alegoría que celebra la cultura, tradición, música y elementos de la República Argentina. Los grupos de bailes representarán, por ejemplo, el teatro de la calle Corrientes; la chacarera; la diablada norteña; el fútbol argentino; el chamamé; la milonga; el Ballet del Teatro Colón; la figura de Eva Perón en la Casa Rosada; el malambo; el folclore; la fauna; la flora; las Cataratas del Iguazú; el tango; el cuarteto y la cumbia.

Para cerrar la noche, hizo su última pasada el Club Universal, que este año representa en su alegoría a los espectáculos más importantes de medio tiempo del “Super Bowl”. Es un evento que ha evolucionado desde su inicio en 1967. Se caracteriza por ser presentado por bandas de marchas locales y ha incluido a músicos de jazz, artistas pop y otros íconos de la música.

Última noche de Carnaval

La última oportunidad de presenciar esta maravillosa celebración será el próximo sábado 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

Contará con la participación especial de DJ Cami Flecha y la participación de dos carrozas y cuatro comparsas. Se presentarán los clubes Nacional, San Juan, 22 de Setiembre y Pettirossi, en ese orden.

Las entradas están disponibles a través de la red Tuti y en boletería. Los precios se encuentran a partir de G. 20.000 y hay disponibles 17.000 plazas del Centro Cívico Municipal.