Así arrancó la última noche de la edición N° 100 del Carnaval Encarnaceno 2026

La algarabía en las gradas se hizo sentir desde el inicio del evento, con la apertura del “Himno del Carnaval” y la pasada de las figuras con la mascota Kuki. La calurosa noche acompañó la alegría del público que se prepara para vivir la última noche del mágico evento.

Los organizadores estiman que se trataría de la noche con mayor afluencia de público, superando las 16.000 personas que hubo en la noche anterior del Carnaval y marcando un hito en la historia de este evento, que celebra las 100 ediciones y 120 años de tradición carnestolenda en la ciudad de Encarnación.

La noche especial cuenta con la presencia de una comparsa invitada desde Uruguay, “Uganda”, además de la presentación de los clubes en competencia.

Esta noche estarán presentes los clubes Radioparque, con su carroza “Poseidón: el reino de las aguas prohibidas”, y Sacachispas, con su carroza “México eterno”.

Entretanto, las comparsas que se presentarán serán el Nacional, con su alegoría “Volver a sentir”; San Juan, con su representación de “Dale Play, que el San Juan suena así”; 22 de Setiembre, con “Avada Kedavra: el encanto mortal”; y el Pettirossi, con “Argentina: tierra de pasión”.

Última noche

El Carnaval Encarnaceno cierra esta noche una exitosa edición 100 que, en palabras del presidente del Club de Clubes, Eduardo Florentín, “marcará la historia de los carnavales y dejará la vara muy alta para siguientes ediciones”, expresó.

Se estima que superarán las 70.000 personas en cinco noches por primera vez, además del salto en calidad que ha adquirido el evento con los últimos años de organización.

En paralelo, manifestaron que se trata de un evento único y el acompañamiento del público es el que da la pauta de que es un evento que marca la afluencia de turistas en la ciudad de Encarnación.