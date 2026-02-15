Cierre del Carnaval Encarnaceno 2026 con lleno total del sambódromo

El cierre del ciclo 2026 del Carnaval Encarnaceno marca el fin de la temporada alta en la ciudad que apunta a ser la “Capital del Verano” en Paraguay, lo que denota la importancia de este majestuoso evento.

Se trata de la edición número 100, en estos 120 años de historia de esta mágica celebración, que invita a bailar a todos al ritmo de las batucadas y los artistas locales.

La noche de este sábado 14 de febrero, día en que se celebra el amor y la amistad, culminó la quinta y última noche de competencia. Los clubes de las comparsas dieron todo para buscar consagrarse campeones en sus categorías.

El esplendor del Carnaval iluminó la calurosa noche, en la que cada persona en las gradas colmadas de gente pudo vibrar al son de cada alegoría única de esta celebración, que honra la tradición de Encarnación. Es además un homenaje al arte y a miles de artesanos locales, que cada año se lucen con cada pedrería incrustada en los imponentes carros y los despampanantes trajes de las figuras.

El presidente del Club de Clubes, Eduardo Florentín, organizador del Carnaval Encarnaceno, celebró el acompañamiento del público, que valora el crecimiento en calidad que ha tenido este evento, realizado desde el sur del país, pero que conquista miradas en todo el mundo.

Los protagonistas

La quinta ronda inició con la presencia de invitados motorizados “Hijos de la Viuda”, grupo de motoqueros que hicieron sentir el rugir de las motos de colección. Luego, las reinas históricas del Carnaval hicieron una pasada por la mágica pista, en honor a los 120 años y las 100 ediciones del Carnaval Encarnaceno en la ciudad.

La comparsa uruguaya “Uganda” hizo su pasada por el sambódromo, en una muestra de su cultura y la fraternidad que evocan los tradicionales carnavales de ese país. La competencia oficial dio apertura con la majestuosa pasada de la carroza del Radioparque, con su temática “Poseidón: el reino de las aguas prohibidas”.

En la categoría de comparsas se presentó en primer lugar el Nacional, con su alegoría “Volver a sentir”, una puesta en escena que nos trasladó hasta las décadas de los 70, 80, 90 y 2000. La fiesta continuó de la mano de la comparsa del San Juan, con su temática “Dale Play, que el San Juan suena así”, que es un homenaje a la música a través del tiempo.

La carroza del Sacachispas hizo su pasada con su majestuoso carro que representa “México eterno”, que muestra elementos tradicionales del país norteamericano. Después, el 22 de Setiembre sumergió al público en un mundo mágico, con la comparsa “Avada Kedavra: el encanto mortal”. El broche de oro, sin dudas, fue la presentación del octacampeón de los carnavales, el Pettirossi, con su alegoría “Argentina: Tierra de Pasión”.

En una de las comparsas estuvo el polémico político liberal, el exdiputado Carlos Portillo.

Carnaval Encarnaceno

La capital de Itapúa alberga a uno de los eventos más representativos de la región. La estructura destinada para esta celebración, el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, es una edificación diseñada para 15.000 espectadores. No obstante, para esta edición 100 fue modificada para ampliar su capacidad a 17.000.

Estiman que más de 70.000 personas disfrutaron de esta fiesta en cinco sábados consecutivos, realizados el 17, 24, 31 de enero; 7 y 14 de febrero respectivamente. El público valoró la calidad del evento, que pudo superar varios de los inconvenientes de años anteriores.

La ingeniería de sonido permitió que no haya mucha distancia entre las comparsas y carrozas, haciendo un evento continuo para el disfrute. La mayor cantidad de bailarines en pista hizo a comparsas más vistosas, mejores trajes y mayor conexión del público con el tema que presentaron.

Los organizadores indican que hubo más de 1.000 artistas en pista en cada noche del Carnaval Encarnaceno. Además, para la ciudad constituyó uno de los principales motores del turismo, debido a que el sector hotelero reportó demanda de más del 90 % de las plazas disponibles en tiempos de los corsos en Encarnación, durante cada fin de semana.