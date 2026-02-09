Carnaval Encarnaceno 2026: estas son las comparsas y figuras que encabezan la competencia a falta de una última noche

El Carnaval Encarnaceno se consolidó como la fiesta más popular de este año, que aglomeró a más de 58.000 personas en cuatro de cinco noches de este gran evento. Los organizadores estiman que será superada la meta de 65.000 espectadores al cierre de la quinta y última noche, programada para este sábado 14 de febrero.

La cuarta ronda, desarrollada este sábado, llevó a la gran fiesta a su clímax, con una gran expectativa por conocer quiénes serán las comparsas y figuras victoriosas en esta gran e histórica edición número 100.

La competencia tiene dos categorías principales: Carrozas, con la participación de los clubes Radioparque y Sacachispas; y Comparsas, con la participación de los clubes Pettirossi, 22 de Setiembre, San Juan, Nacional y Universal.

En ambas se premia al club con mejor puntuación, pero también a su figura principal, la “Reina”. En el caso de las comparsas, existen otras 14 categorías que se evalúan de manera independiente, entre las que se destacan bailarines, bandas de música y batucada, por ejemplo.

Líderes en la competencia

La quinta ronda definirá los puntajes finales a tener en cuenta para determinar a los vencedores de este Carnaval Encarnaceno. En la última noche estará ausente el club Universal, al que le corresponde jornada libre.

En la categoría de carrozas lidera la competencia el Club Sacachispas, con un promedio de 27,38, por sobre Radioparque, que puntúa 27,13. Entre las reinas encabeza Sabrina Pecin (9,87), de Sacachispas, por sobre Ana Paula Aquino (9,85), de Radioparque.

La categoría de comparsas se encuentra de la siguiente manera, según el promedio de notas hasta la tercera noche: 22 de Setiembre (107,97); Pettirossi (104,54); San Juan (102,07); Nacional (100,39); Universal (97,45).

Las principales figuras que lideran en su categoría serían: reina, Iara Brítez (10), de Nacional; bastonera de comparsa, Mabeli Rivas (10), de 22 de Setiembre; bastonera de banda de música, Luana Benítez (9,92), de Pettirossi; musa, Ángeles Báez (9,98), de Pettirossi; y emperatriz, Alejandra Montenegro (9,99), de Pettirossi.

En otras categorías destacan: pasista solista mujer, Jimena Pacheco (9,87), de Pettirossi; pasista solista varón, Rolando Bogado (9,92), de 22 de Setiembre; portaestandarte de banda de música, Julio Mendoza (9,87), de 22 de Setiembre; y portaestandarte de comparsa, Nelson Pintos (9,89), de 22 de Setiembre.

Las mejores comisiones, a falta de la última ronda, serían: de frente, 22 de Setiembre (49,67); y de cierre, Nacional (49,42). La mejor banda de música la lidera Felipe Santander y su banda (9,92), de Pettirossi; mientras que la mejor batucada sería Sur Samba (9,92), de Pettirossi.

Última noche de Carnaval

La última oportunidad de presenciar esta maravillosa celebración será el próximo sábado 14 de febrero, Día del Amor.

Contará con la participación especial dela reconocida DJ Cami Flecha y la presentación de dos carrozas y cuatro comparsas. Se presentarán los clubes Nacional, San Juan, 22 de Setiembre y Pettirossi, en ese orden.

Las entradas están disponibles a través de la red Tuti y en boletería. Los precios se encuentran a partir de G. 20.000 y hay disponibles 17.000 plazas en el Centro Cívico Municipal.