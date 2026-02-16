Estas son las alegorías y clubes ganadores de la edición 100 del Carnaval Encarnaceno 2026

La mayor fiesta carnestolenda del país, que se realiza en la ciudad de Encarnación, cerró su ciclo 2026 celebrando los 120 años de historia en 100 ediciones de este majestuoso evento. Este año compitieron dos clubes en la categoría de carrozas: Radioparque y Sacachispas; y cinco en la categoría de comparsas: Universal, Nacional, San Juan, Pettirossi y 22 de Setiembre.

La carroza del Club Sacachispas se quedaría con el primer puesto, con un promedio de 27,9 puntos; entretanto, la reina de carrozas sería Ana Paula Aquino, del Club Radioparque (9,87), sobre Sabrina Pecín, del Sacachispas (9,86).

En el caso de los clubes de comparsa, se los evaluó por cuatro rondas, debido a que cada noche de Carnaval una alegoría resultaba libre.

Los resultados colocan el podio de la siguiente manera, siendo el campeón de este año el Club 22 de Setiembre (108,29), con su alegoría “Avada Kedabra: El encanto mortal”.

Los siguientes escaños se distribuyen de acuerdo con el promedio de notas por noche: Pettirossi (105,78), San Juan (103,1), Nacional (101,69) y Universal (97,45).

Figuras destacadas

Los puntajes se hacían públicos en las pantallas gigantes del sambódromo. Estos datos corresponden a fuentes oficiales de los organizadores, pero pueden sufrir cambios debido a que la comisión debe atender pedidos y protestas de los clubes. Cualquier sanción para un club o figura puede alterar el orden de los victoriosos en este carnaval.

Las principales figuras ganadoras serían: reina del carnaval, Iara Brítez (9,99), de Nacional; reina del corso, Pía Gamón (9,95), de Pettirossi; bastonera de comparsa, Mabeli Rivas (9,99), de 22 de Setiembre; bastonera de banda de música, Lara Acuña (9,94), de 22 de Setiembre; musa, Ángeles Báez (9,98), de Pettirossi; y emperatriz, Alejandra Montenegro (9,99), de Pettirossi.

En otras categorías destacan: pasista solista mujer, Jimena Pacheco (9,89), de Pettirossi; pasista solista varón, Rolando Bogado (9,92), de 22 de Setiembre; portaestandarte de banda de música, Julio Mendoza (9,85), de 22 de Setiembre; y portaestandarte de comparsa, Nelson Pintos (9,91), de 22 de Setiembre.

Las mejores comisiones, de acuerdo a los puntajes finaleas, son: de frente, 22 de Setiembre (49,69); y de cierre, Nacional (49,31). La mejor banda de música la lidera Felipe Santander y su banda (9,94), de Pettirossi; mientras que la mejor batucada sería Sur Samba (9,94), de Pettirossi.