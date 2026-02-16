Espectáculos
Estas son las alegorías y clubes ganadores de la edición 100 del Carnaval Encarnaceno 2026

Alegoría del Club 22 de Setiembre, campeón del Carnaval Encarnaceno 2026.Sergio González

El Carnaval Encarnaceno cerró su histórica edición número 100 con un lleno total del sambódromo y se posicionó como la versión más exitosa de los últimos tiempos, con más de 75.000 espectadores en cinco noches. El sistema de puntuación es público, por lo que se conocen los virtuales ganadores de esta edición, aunque pueden estar sujetos a protestas de los clubes y todavía pueden variar en algunas categorías.

Por Sergio González

La mayor fiesta carnestolenda del país, que se realiza en la ciudad de Encarnación, cerró su ciclo 2026 celebrando los 120 años de historia en 100 ediciones de este majestuoso evento. Este año compitieron dos clubes en la categoría de carrozas: Radioparque y Sacachispas; y cinco en la categoría de comparsas: Universal, Nacional, San Juan, Pettirossi y 22 de Setiembre.

La carroza del Club Sacachispas se quedaría con el primer puesto, con un promedio de 27,9 puntos; entretanto, la reina de carrozas sería Ana Paula Aquino, del Club Radioparque (9,87), sobre Sabrina Pecín, del Sacachispas (9,86).

Reina del Club Radioparque, Ana Paula Aquino, se consagra como la Reina de Carrozas en la edición 100 del Carnaval Encarnaceno 2026.

En el caso de los clubes de comparsa, se los evaluó por cuatro rondas, debido a que cada noche de Carnaval una alegoría resultaba libre.

Mejor Carroza del Carnaval Encarnaceno 2026: "México Eterno", del Club Sacachispas.

Los resultados colocan el podio de la siguiente manera, siendo el campeón de este año el Club 22 de Setiembre (108,29), con su alegoría “Avada Kedabra: El encanto mortal”.

Los siguientes escaños se distribuyen de acuerdo con el promedio de notas por noche: Pettirossi (105,78), San Juan (103,1), Nacional (101,69) y Universal (97,45).

El Club 22 de Setiembre se consagra campeón de la Edición 100 del Carnaval Encarnaceno.

Figuras destacadas

Los puntajes se hacían públicos en las pantallas gigantes del sambódromo. Estos datos corresponden a fuentes oficiales de los organizadores, pero pueden sufrir cambios debido a que la comisión debe atender pedidos y protestas de los clubes. Cualquier sanción para un club o figura puede alterar el orden de los victoriosos en este carnaval.

Iara BrÍtez, reina del Carnaval Encarnaceno 2026, por el Club Nacional.

Las principales figuras ganadoras serían: reina del carnaval, Iara Brítez (9,99), de Nacional; reina del corso, Pía Gamón (9,95), de Pettirossi; bastonera de comparsa, Mabeli Rivas (9,99), de 22 de Setiembre; bastonera de banda de música, Lara Acuña (9,94), de 22 de Setiembre; musa, Ángeles Báez (9,98), de Pettirossi; y emperatriz, Alejandra Montenegro (9,99), de Pettirossi.

En otras categorías destacan: pasista solista mujer, Jimena Pacheco (9,89), de Pettirossi; pasista solista varón, Rolando Bogado (9,92), de 22 de Setiembre; portaestandarte de banda de música, Julio Mendoza (9,85), de 22 de Setiembre; y portaestandarte de comparsa, Nelson Pintos (9,91), de 22 de Setiembre.

Emperatriz del Club Pettirossi y reina del Carnaval 2025, Alejandra Montenegro.

Las mejores comisiones, de acuerdo a los puntajes finaleas, son: de frente, 22 de Setiembre (49,69); y de cierre, Nacional (49,31). La mejor banda de música la lidera Felipe Santander y su banda (9,94), de Pettirossi; mientras que la mejor batucada sería Sur Samba (9,94), de Pettirossi.