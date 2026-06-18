Espectáculos
18 de junio de 2026 a la - 20:25

Altos recordará el centenario de Luis Alberto del Paraná con un acto cultural en su museo

En Altos honrarán la memoria de Luis Alberto del Paraná en el centenario de su natalicio.
En Altos honrarán la memoria de Luis Alberto del Paraná en el centenario de su natalicio.Faustina Agüero

El centenario del nacimiento de Luis Alberto del Paraná será recordado este viernes 19 de junio, desde las 14:00, en el Centro Cultural Municipal Espacio Expresión, museo dedicado al reconocido artista paraguayo, en su natal Altos. La actividad reunirá a músicos, estudiantes y referentes culturales.

Por Faustina Agüero

El programa del acto cultural prevé la participación de destacados artistas invitados como Chavely Fretes, Christian Saracho, Carlos Díaz y Mirtha Toledo Lavera. Asimismo, alumnos de la Casa Butter de San Bernardino y del Centro Cultural Yvytyrape ofrecerán números artísticos en honor al célebre intérprete que llevó la música paraguaya a escenarios internacionales y se convirtió en uno de los mayores embajadores culturales del Paraguay.

También formarán parte del homenaje los alumnos del coro de la Escuela Privada Subvencionada Patria y estudiantes de la Escuela Luis Alberto del Paraná, acompañados por docentes de la Asociación Cultural Yvytyrape.

El Museo de Luis Alberto del Paraná está ubicado en el barrio María Auxiliadora, en pleno centro de la ciudad de Altos, donde se resguarda parte del legado del artista paraguayo más reconocido a nivel internacional.
El Museo de Luis Alberto del Paraná está ubicado en el barrio María Auxiliadora, en la zona céntrica de la ciudad de Altos, donde se resguarda parte del legado del artista paraguayo más reconocido a nivel internacional.

Lea más: Centenario de Luis Alberto del Paraná: la Onamp prepara concierto tributo “100 años inmortales”

Orgullo de varias generaciones

Luis Alberto del Paraná, cuyo nombre real era Luis Osmer Meza, nació en Altos el 21 de junio de 1926. Desde temprana edad mostró interés por la música y, a los 16 años, participó en el Primer Certamen de los Barrios, donde representó a Campo Grande junto a Humberto Barúa y el arpista Digno García.

Hijo de Jacinta Meza y José Domingo Encina González, creció en una familia vinculada al arte. Más adelante adoptó en México el nombre artístico de Luis Alberto del Paraná y formó el Trío Los Paraguayos junto a Digno García y Agustín Barboza.

En 1953 integró una misión cultural oficial que llevó la música paraguaya a Europa, iniciando así una brillante carrera internacional.

Gracias a su talento y carisma, logró difundir la música paraguaya en numerosos países y alcanzó un reconocimiento sin precedentes para un artista nacional.

En el museo de Altos se conservan CDs, discos, libros, fotografías, reconocimientos y diversos objetos que recuerdan la vida y el legado de Luis Alberto del Paraná.
En el museo de Altos se conservan CDs, discos, libros, fotografías, reconocimientos y diversos objetos que recuerdan la vida y el legado de Luis Alberto del Paraná.

El legado de Paraná permanece vigente como un símbolo de identidad cultural y orgullo para varias generaciones de paraguayos.

Luis Alberto falleció en Londres el 15 de septiembre de 1974. A cien años de su nacimiento, su ciudad natal le rendirá homenaje recordando su trayectoria y el invaluable aporte que realizó a la cultura paraguaya.

Lea más: Turismo en Semana Santa: Cordillera propone recorridos por museos históricos y culturales