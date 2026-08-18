Mundial de Rally en Encarnación: entradas agotadas para largada simbólica y premiación

La página oficial de venta de entradas de los eventos del Mundial de Rally anuncia que se agotaron las entradas a nueve días del inicio. Los eventos oficialmente llenos son la Largada Simbólica y el acto de Premiación de la fecha 11 del WRC, que se desarrollará en Encarnación.

La largada simbólica es la ceremonia inaugural de apertura de una fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC). Consiste en un evento festivo donde los pilotos pasan con sus vehículos por una rampa oficial ante el público, sin disputar tiempos de velocidad, marcando el inicio formal de la competencia internacional.

Se desarrollará el jueves 27 de agosto desde las 19:00, en el Centro Cívico Municipal «Mario y Betty Pérez», conocido popularmente como el sambódromo encarnaceno. El escenario tiene una capacidad para 15.000 espectadores.

Entretanto, la ceremonia de premiación se desarrollará el domingo 30 de agosto, desde las 14:00, en la Costanera República del Paraguay, en el sector de los monumentos del Silo y el Molino San José, al costado de la mítica playa encarnacena.

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Mundial de Rally

Se llevará a cabo en el departamento de Itapúa, del 27 al 30 de este mes, y corresponderá a la undécima fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

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Tendrá este año en línea de partida un total de 60 tripulaciones. 22 países estarán siendo representados en el “Rally de Tierra Roja” esta temporada y, entre los equipos participantes, 29 son locales y 31 del exterior.

La edición 2026 contará con 22 pruebas especiales, sumando 356,04 km de recorrido competitivo. Los organizadores esperan que la siguiente edición atraiga a por lo menos 400.000 espectadores y suponen un movimiento económico de US$ 200 millones.