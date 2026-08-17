Rally de Tierra Roja: paleta de colores que representa la cultura y tradición de nuestro país ante el mundo

Con un concepto que conecta raíces, territorio y emoción, “Rally de Tierra Roja” es nuevamente el eslogan de las fechas en Paraguay del Mundial de Rally, que se celebrará en Itapúa del 27 al 30 de agosto. Los colores son un emblema de la imagen que cautivó al mundo en el 2025 y que nuevamente relucirá con un espectáculo visual, que además está cargado de sentido.

El “yvypytâ” o tierra roja representa el suelo característico del departamento anfitrión, diferente a cualquier otro circuito del campeonato mundial. Itapúa, a su vez, representa las raíces culturales, la identidad agrícola y el trabajo de la tierra guaraní, ofreciendo una superficie única.

Paraguay es un país agroexportador. El crecimiento del PIB y el ingreso de divisas dependen fuertemente de los precios internacionales de los commodities agrícolas y del clima que afecta a las cosechas.

Los productos del sector agropecuario y sus derivados agroindustriales (soja, carne vacuna, maíz, harina y aceite de soja) representan históricamente más del 70% de las exportaciones totales del país.

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Testigo de historia y cultura

En consecuencia, la tierra es el elemento que da fruto de sustento. Es testigo, además, de la historia regional.

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El cambio cultural en las poblaciones indígenas, principalmente mby’a guaraní, se transformó con el contacto con los jesuitas, quienes, con sus misiones, los protegieron del sistema de encomiendas e introdujeron el cultivo de la yerba y la agricultura.

Itapúa conserva las ruinas de estas misiones, consideradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tres de las más importantes de los 30 pueblos de la ruta jesuítica.

Ese mismo suelo que pisaron nuestros antepasados recibirá nuevamente a visitantes de todas partes del mundo. Esta tierra que abrió sus bonanzas durante la inmigración europea tras las guerras mundiales, en esta ocasión será la protagonista de un evento único en su tipo.

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¿Por qué la tierra es roja?

En la región oriental del país, la tierra es generalmente ácida debido al intenso lavado de nutrientes por las precipitaciones. Deriva de la alteración de antiguos derrames de basalto y areniscas volcánicas.

Su composición se destaca por una alta concentración de óxidos de hierro (como la hematita) y aluminio, formados tras millones de años de descomposición de rocas basálticas y areniscosas por climas tropicales húmedos.

Se caracteriza por una textura fina, porosa y arcillosa, que permite un buen drenaje natural del agua a pesar de su contenido de arcilla. Contiene arcillas del tipo caolinita y cuarzo, con baja presencia de minerales solubles que fueron lavados por las lluvias.

Predominan el sesquióxido de hierro y el aluminio, los cuales otorgan el tono rojo característico al oxidarse.

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Colores como protagonistas

La paleta de colores del suelo itapuense se conecta con el verde de la selva que rodea la región. Bellos paisajes a orillas del imponente río Paraná y los árboles autóctonos de esta región.

La belleza de los colores del lapacho (tajy) será nuevamente cautivadora en esta edición del “Rally de Tierra Roja”. Tintes rosa, amarillo y blanco destacan como telar de fondo, mientras las máquinas rugen por los caminos de la zona.

Tajy es el árbol nacional del Paraguay, declarado símbolo nacional por la Ley 4635 en 2012. Entre los meses de agosto y septiembre, este majestuoso árbol bota sus hojas y se cubre por completo de flores amarillas intensas, anunciando la llegada de la primavera.

Su floración ocurre a finales del invierno. Cada árbol permanece florecido entre 7 y 15 días como máximo. Es por eso un símbolo de belleza inconmensurable, pero efímera, que coincide en fecha con el evento, en los puntos más álgidos de floración..

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Mundial de rally

La edición 2026 contará con 22 pruebas especiales, sumando 356,04 km de recorrido competitivo y la participación de aproximadamente 60 tripulaciones que competirán durante cuatro días.

Se trata de la fecha más extensa de la edición 2026 del WRC, por sobre otras pruebas que se desarrollaron y se realizarán en distintos países, como Kenia (350,52 km), Portugal (344,91 km), Montecarlo (339,15 km), entre otros.

Los tramos de competencia (incluyendo el Shakedown) estarán en 10 distritos del séptimo departamento, que son: Encarnación, Cambyretá, Capitán Miranda, Nueva Alborada, Trinidad, Hohenau, Bella Vista, General Artigas, San Juan del Paraná y Carmen del Paraná.

Representará la fecha número 11 del calendario mundial del WRC y tendrá su epicentro en el departamento de Itapúa, con base en la ciudad de Encarnación.

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Novedades

Por segundo año consecutivo, tiene el desafío de albergar el evento del Mundial de Rally, que en 2025 atrajo a más de 210.000 personas a la región. Los organizadores esperan que la siguiente edición atraiga a por lo menos 400.000 espectadores.

Las proyecciones realizadas por el Comité Organizador Local (COL) del Campeonato Mundial de Rally (WRC), a cargo de las fechas en Paraguay, a desarrollarse del 27 al 30 de agosto, suponen un movimiento económico de US$ 200 millones.

Otra de las grandes novedades será la ceremonia de clausura y premiación sobre el agua, que por primera vez se desarrollará en un escenario montado junto al histórico Molino San José y la Playa San José. Además, tendrá en 2026 su primer tramo nocturno de la historia, con un recorrido urbano iluminado en Encarnación que llevará la competencia al corazón de la ciudad y ofrecerá una experiencia completamente diferente para el público y los competidores.

Encarnación concentrará además buena parte de las experiencias para los fanáticos, con el parque de servicios, la Fan Zone, la largada simbólica y la ceremonia de premiación, consolidándose como el gran punto de encuentro del Rally.