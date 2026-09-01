Carapeguá: Escuela de Música prepara maratón para apoyar al coro que irá a Argentina

La Escuela de Música Villa del Sol prepara para este sábado 5 de septiembre una gran maratón artística. El objetivo es recaudar fondos para cubrir los gastos de traslado de su Coro Juvenil, que representará a Paraguay en el Encuentro Latinoamericano de Coros “LATE 2026”.

La actividad comenzará a las 8:00, frente a la Catedral Inmaculada Concepción de María de Carapeguá. Contará con presentaciones artísticas en vivo, venta de comidas tradicionales y sorteos de premios.

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La comunidad educativa invita a las familias, ciudadanos, empresas y organizaciones de Carapeguá y alrededores a participar de la jornada y colaborar con los jóvenes que buscan llevar el talento artístico de la ciudad al escenario internacional.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación de Hermanas Misioneras Redentoristas, la Aldea de Niños Villa del Sol, el Colegio San Alfonso y Sonidos de la Tierra.

Representarán a Paraguay en Argentina

La actividad solidaria se realiza debido a que el Coro Juvenil de la Escuela de Música Villa del Sol fue formalmente invitado a representar a Paraguay en el Encuentro Latinoamericano de Coros “LATE 2026”, que se desarrollará del 10 al 13 de septiembre en Ezeiza, Argentina.

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La delegación estará bajo la dirección académica de la licenciada Delia Matilde González y la dirección artística del profesor Carlos Quiñónez. El encuentro es organizado por el Programa Coros y Orquestas Bonaerenses del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Durante su estadía, los jóvenes también compartirán un encuentro cultural con el Centro Social, Cultural y Deportivo Carapegüeños Residentes en Buenos Aires y el Centro Social y Cultural Paraguayo Silvio Morínigo, donde ofrecerán una serenata a carapegüeños y compatriotas residentes en Argentina.

La organización de “LATE 2026” cubrirá hospedaje y alimentación de los participantes, pero la delegación debe solventar los gastos de traslado y otros costos del itinerario.

Desde la Escuela de Música Villa del Sol ya se solicitó apoyo a diferentes instituciones públicas, entre ellas la Municipalidad de Carapeguá y la Gobernación de Paraguarí, pero hasta la fecha no obtuvieron una respuesta positiva, explicó la licenciada González.

Por ese motivo, impulsan la maratón y otras actividades de recaudación para lograr que todos los integrantes de la delegación puedan viajar y cumplir el sueño de representar a Carapeguá y a Paraguay a través de la música. Contacto para donaciones: 0975 284 849 – Escuela de Música Villa del Sol.