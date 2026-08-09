El Sueño Sinfónico de Carapeguá Rinde Homenaje a los Niños de Acosta Ñu

La Escuela de Música Villa del Sol, referente fundamental en la formación artística y social del municipio, organiza para el próximo 16 de este mes, a las 10:00 de la mañana, el concierto de gala “Homenaje a los Niños y en conmemoración de la Batalla de Acosta Ñu”.

El evento se llevará a cabo en el salón de la Curia Diocesana de Carapeguá, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Esta actividad musical se enmarca en el ambicioso proyecto “Construyendo el Sueño Sinfónico”, una iniciativa impulsada por la institución para potenciar el talento local y fortalecer la identidad cultural del departamento de Paraguarí.

La directora de la Escuela de Música Villa del Sol, licenciada Matilde González, expresó que el concierto no es solo una presentación musical; es un abrazo fraterno de nuestra escuela a la historia de nuestro país y un testimonio vibrante del potencial de nuestros niños y jóvenes.

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Un Encuentro de Emociones y Grandes Talentos

La orquesta y el coro de la Escuela Villa del Sol desplegarán su virtuosismo con un repertorio diseñado especialmente para la ocasión, alternando piezas del folklore paraguayo y obras clásicas que celebran la alegría de la infancia mientras honran la memoria de los héroes niños.

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La jornada artística contará con la participación estelar de renombradas figuras de la escena musical:

Brunito Cáceres: Reconocido bandoneonista, quien aportará la nostalgia y la emotividad de su instrumento.

Los Hermanos Morán: Dúo local querido y respetado, que sumará su armonía y pasión por la música paraguaya.

Benjamín Miranda: Destacado baterista que imprimirá el ritmo y la energía a la mañana festiva.

Esfuerzo conjunto y descentralización del Arte

La concreción del proyecto “Construyendo el Sueño Sinfónico” y la realización de esta gala son fruto del compromiso articulado entre diversas organizaciones: