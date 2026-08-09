Música
09 de agosto de 2026 a la - 21:40

El Sueño Sinfónico de Carapeguá Rinde Homenaje a los Niños de Acosta Ñu

Escuela de Música Villa del Sol de Carapeguá, ofrecerá un concierto en homenaje a los "Niños de Acosta Nú".
Escuela de Música Villa del Sol de Carapeguá, ofrecerá un concierto en homenaje a los "Niños de Acosta Nú".Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. departamento de Paraguarí. La Escuela de Música Villa del Sol de este distrito prepara concierto de gala, “Construyendo el Sueño Sinfónico”, en homenaje a los Niños de Acosta Ñú.

Por Emilce Ramírez

La Escuela de Música Villa del Sol, referente fundamental en la formación artística y social del municipio, organiza para el próximo 16 de este mes, a las 10:00 de la mañana, el concierto de gala Homenaje a los Niños y en conmemoración de la Batalla de Acosta Ñu”.

El evento se llevará a cabo en el salón de la Curia Diocesana de Carapeguá, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Esta actividad musical se enmarca en el ambicioso proyecto “Construyendo el Sueño Sinfónico”, una iniciativa impulsada por la institución para potenciar el talento local y fortalecer la identidad cultural del departamento de Paraguarí.

Los Hermanos Morán, Cristóbal y Rafael, deleitarán al público en Carapeguá.
Los Hermanos Morán, Cristóbal y Rafael, deleitarán al público en Carapeguá.

La directora de la Escuela de Música Villa del Sol, licenciada Matilde González, expresó que el concierto no es solo una presentación musical; es un abrazo fraterno de nuestra escuela a la historia de nuestro país y un testimonio vibrante del potencial de nuestros niños y jóvenes.

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Un Encuentro de Emociones y Grandes Talentos

La orquesta y el coro de la Escuela Villa del Sol desplegarán su virtuosismo con un repertorio diseñado especialmente para la ocasión, alternando piezas del folklore paraguayo y obras clásicas que celebran la alegría de la infancia mientras honran la memoria de los héroes niños.

El acordeonista Bruno Cáceres Gauto deleitará a los presentes con una selección de músicas.
El bandoneonista Bruno Cáceres Gauto deleitará a los presentes con una selección de músicas.

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La jornada artística contará con la participación estelar de renombradas figuras de la escena musical:

  • Brunito Cáceres: Reconocido bandoneonista, quien aportará la nostalgia y la emotividad de su instrumento.
  • Los Hermanos Morán: Dúo local querido y respetado, que sumará su armonía y pasión por la música paraguaya.
  • Benjamín Miranda: Destacado baterista que imprimirá el ritmo y la energía a la mañana festiva.

Esfuerzo conjunto y descentralización del Arte

La concreción del proyecto “Construyendo el Sueño Sinfónico” y la realización de esta gala son fruto del compromiso articulado entre diversas organizaciones:

  • Secretaría Nacional de Cultura (SNC): Que apuesta por la descentralización del arte mediante los Fondos de Cultura 2026. Durante el acto, el proyectista y director artístico de la escuela expondrá los detalles de la adjudicación de G. 20 millones otorgados a la institución, con lo que se adquirió instrumentos de viento y equipo de monitoreo para la institución.
  • Asociación de Hermanas Misioneras Redentoristas: Cuna y pilar fundamental de la Escuela Villa del Sol.
  • Aldea de Niños Villa del Sol: Espacio de amor y contención que nutre el espíritu de muchos de los jóvenes músicos.
  • Sonidos de la Tierra: Red nacional impulsora de la integración social a través de la práctica musical.