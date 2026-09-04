Pira Chyryry: Ayolas prepara una jornada de gastronomía y cultura

El evento busca dinamizar la economía local y poner en valor la cultura gastronómica de la zona. La actividad es organizada por la Asociación Cultural y Gastronómica del Pira Chyryry, con apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Junta Departamental y firmas comerciales, entre otros.

Las actividades se iniciarán a las 09:00 en la explanada de las Mil Viviendas con la feria gastronómica, mientras que desde las 18:00 se desarrollará el festival artístico y cultural en el Teatro de las Mil Viviendas. La entrada tendrá un costo de G. 10.000.

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Feria gastronómica

La integrante de la comisión organizadora, profesora María Victoria de Ruiz, señaló que alrededor de 20 emprendedores participarán de la feria. Entre ellos se encuentran artesanas y esposas de pescadores, quienes ofrecerán platos elaborados a base de pescado, jugos naturales y artesanías locales.

La propuesta gastronómica tendrá como plato estrella a la tradicional pira chyryry, receta reconocida por la Secretaría Nacional de Cultura como Patrimonio Cultural Inmaterial del país.

Festival artístico

Ruiz mencionó que, a partir de las 18:00, en el Teatro de las Mil Viviendas se dará inicio al festival artístico y cultural. La grilla incluye presentaciones de talentos locales y departamentales, además de la participación de delegaciones artísticas nacionales e internacionales provenientes de la Provincia de Corrientes (Argentina).

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Además, indicó que el encuentro contará con una nutrida agenda musical que incluirá la presentación de Tina Grancé junto al Dúo Mborayhu, el grupo Umahuaré de San Juan Bautista, Los Sureños de San Ignacio, Misiones, y la delegación de Chamameceros de Ituzaingó (Argentina).

También, se sumarán talentos locales como los Hermanos Espínola, la Princesita del Acordeón, Maicol, el grupo Chamameceros de Silvio, el proyecto Semillas Musicales y el Ballet Municipal de Ituzaingó, junto a diversas agrupaciones de danza de la comunidad y del departamento de Misiones.

Dinamización económica

La iniciativa representa un espacio para generar ingresos a las familias de la zona, integradas principalmente por pequeños comerciantes, emprendedores y pescadores que buscan alternativas de sustento ante las dificultades económicas que atraviesa la comunidad ayolense.

El evento también busca contribuir a paliar la crisis que se podría registrar con la presencia de El Niño, fenómeno que se pronostica a partir de octubre próximo y se extendería hasta diciembre.

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