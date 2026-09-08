Festival de la Raza: enterate de todo sobre el Prefestival en Villarrica

La cuenta regresiva para la 43ª edición del Festival de la Raza ya está en marcha. La Municipalidad de Villarrica presentó el cronograma oficial de actividades que antecederán a la gran celebración del próximo 10 de octubre, con una serie de encuentros culturales que se desarrollarán en distintos escenarios de la ciudad.

La apertura oficial será el viernes 18 de septiembre, a las 20:00, en la explanada del Teatro Municipal de Villarrica. En esa ocasión se realizará el certamen para elegir a la nueva Musa del Ybytyruzú, además de las distinciones de Amada Inefable y Panambí de la Simpatía.

El acceso a esta jornada tendrá un costo de G. 15.000. Las inscripciones para las jóvenes interesadas en participar del certamen continúan abiertas a través de la Dirección de Cultura de la Municipalidad.

Entre los requisitos establecidos para las candidatas a la corona figuran tener entre 18 y 28 años, ser soltera, contar con una estatura mínima de 1,60 metros y ser estudiante de nivel secundario, universitario o profesional novel. También pueden postularse jóvenes nacidas en la zona, hijas de guaireños o residentes en el departamento de Guairá.

Las interesadas pueden obtener información y gestionar su inscripción comunicándose con la Dirección de Cultura municipal al 0981-895488.

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Música, poesía, teatro y danza

El calendario continuará en el Teatro Municipal, con actividades previstas desde las 20:00 y acceso libre y gratuito.

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La primera de estas jornadas será la Noche de Poesía, programada para el martes 22 de septiembre, con la participación de exponentes de esta disciplina.

Al día siguiente, el miércoles 23 de septiembre, llegará el turno de la Noche de Teatro, que dará protagonismo a las expresiones escénicas dentro del programa del festival.

La agenda tendrá una pausa durante el fin de semana y continuará el lunes 28 de septiembre con la Noche de Coros, para posteriormente dar paso a la Noche de Danza, prevista para el miércoles 30 de septiembre.

El Prefestival y la Noche Gigante

El tramo final de la programación se trasladará al Club Cerro Corá, donde el viernes 2 de octubre, desde las 19:00, se realizará la Noche de Prefestivales. El acceso para esta jornada tendrá un costo de G. 15.000.

Los artistas y elencos que resulten ganadores del Prefestival tendrán posteriormente la oportunidad de formar parte de la cartelera de la gran celebración del 10 de octubre.

La denominada Noche Gigante se realizará el sábado 10 de octubre, desde las 19:00, nuevamente en el Club Cerro Corá, con una cartelera que combinará artistas internacionales, nacionales y locales.

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Entre las figuras principales se encuentran la banda argentina Bersuit Vergarabat y el reconocido grupo folclórico argentino Los Nocheros. La programación también incluye a Tierra Adentro, la banda Kchiporros y el Grupo Generación.

El espectáculo se completará con Los Merrys Makers, Grupo Oasis, Trío San Valentín, Rolandito Cristaldo, Andariega Band e Iván Acosta y su Grupo, además de los Elencos Municipales de Danza, el Ensamble Amigos del Arpa, los ganadores del Prefestival y el DJ Mauri.

Entradas y fin solidario

Las entradas para la Noche Gigante ya están disponibles mediante la modalidad de “hot tickets”, con cupos limitados. Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Vivex o presencialmente en la boletería del Teatro Municipal de Villarrica.

También está habilitada la reserva de mesas para quienes deseen contar con una ubicación preferencial durante el espectáculo. Las reservas se realizan mediante WhatsApp al 0984-965817.

Además del componente artístico, el Festival de la Raza tendrá un fin solidario. Parte de los beneficios será destinada a apoyar al área de Terapia del Hospital Regional de Villarrica y las Salas de Arte de la Dirección de Cultura de la Municipalidad.