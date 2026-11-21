En el marco de la edición número 10 de la Noche de los Museos, la municipalidad de Concepción y la Asociación Cultural de la Villa Real, se encargaron de la organización a nivel local.

En la ciudad de Concepción, el museo habilitado para esta actividad ha sido el museo municipal del Cuartel de la Villa Real, ubicado en Mariscal Estigarribia esquina Carlos Antonio López, en el microcentro de Concepción.

Esta antigua construcción, restaurada a finales de los años 90, tiene en su interior, entre otras, valiosas reliquias de la época de la Triple Alianza.

La edificación sirvió como cuartel al Mariscal López, tiene tacuarillas en su techo y en su amplio salón están colgadas fotografías, cuadros, añosos objetos, entre otros.

Uno de los que más llamó la atención de los visitantes es el carruaje que perteneció a Madame Lynch, que conserva las dos ruedas traseras con el sello del fabricante, con la dirección y la inscripción “París”.

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Los participantes, personas de distintas edades, mostraron interés en conocer de cerca la historia concepcionera y del Paraguay.