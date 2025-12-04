La SGP celebra a los artistas más escuchados del año y anuncia los Propya Awards 2026

La ceremonia comenzó destacando el sentido de este reconocimiento, que honra a aquellos artistas y productores cuyos trabajos han logrado un impacto notable en plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y YouTube Music.

Se trata de certificaciones avaladas por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) y divididas en tres categorías: Disco de Oro, Disco de Platino y Disco Diamante. En palabras de Jorge Aguilera, presidente de la SGP, “la música no solo se escucha: se respira, se siente y a veces incluso nos sostiene; estas melodías pueden cambiar el humor, el día y hasta la vida”, una reflexión que resonó con la emoción palpable en la sala.

A continuación se revelaron las canciones más reproducidas del periodo comprendido entre octubre de 2024 y octubre de 2025. Banda Capiibary destacó con dos Discos de Oro gracias a “Chiquitita” y “No Hablemos de Amor”, mientras que Banda Tava’i alcanzó la certificación de Platino gracias a “Partido en Dos”.

Por su parte, Japiaguar obtuvo Disco de Oro con “Una Locura Más”, Los Verduleros fueron reconocidos también con Disco de Oro por “Que Pase Lo Que Pase”, y Marilina Bogado se sumó al listado con otro Disco de Oro por su canción “Tatoo”.

Para alcanzar estas distinciones, las obras deben reunir al menos 1.250.000 reproducciones, cifra que aumenta a 2.500.000 para Platino y a 15.625.000 en el caso del Disco Diamante. Vale recordar que en 2024 Los Verduleros se convirtieron en los primeros artistas paraguayos en alcanzar una certificación de Platino.

Tras el anuncio oficial, se dedicó un momento a contextualizar la naturaleza de estas certificaciones. No se trata de un concurso ni de un certamen con competidores, sino de un reconocimiento basado exclusivamente en datos de reproducciones en streaming avalados por IFPI.

La SGP, como única entidad autorizada en Paraguay para emitir estas certificaciones, reafirmó su compromiso con la promoción de la música nacional, subrayando que aunque también se premian producciones internacionales, el énfasis está puesto en celebrar las canciones paraguayas que se han convertido en parte esencial del paisaje sonoro del país.

La jornada concluyó con una mirada hacia el futuro: la nueva edición de los Propya Awards tendrá lugar el martes 10 de marzo de 2026. Este evento, que desde 2021 distingue a la música paraguaya mediante el voto del público, abrió ya su periodo de postulaciones, disponible hasta el 31 de diciembre de 2025 en www.propyawards.com.

Productores, artistas autogestionados, bandas y grupos de todo el país están invitados a presentar sus canciones para formar parte de esta próxima edición, que promete consolidar aún más el reconocimiento al talento local.