Fundación Texo abre la muestra “Posdata” con los proyectos de la Clínica de Arte 2026

En el local de la Fundación Texo para el arte contemporáneo (Paraguarí 852), este miércoles a las 19:00 se realizará la apertura de la muestra “Posdata. El cuerpo y el territorio”, bajo la curaduría de Fredi Casco y Leticia Alvarenga.

La muestra reunirá los proyectos desarrollados en el marco de la Clínica de Arte 2026, un espacio en el que los 14 artistas seleccionados fueron trabajando durante tres meses con las mentorías de Fredi Casco, Leticia Alvarenga y Noelia Gauto.

En esta exposición se podrán ver los trabajos de Karina Palleros, Lucas Elvira, Adriana Duarte, Verónica Bernal, Adriana Peralta, Victoria Cañete, y la dupla conformada por Paula Miltos y Federico Cardozo.

También exponen: Leticia Villalba, Alejandra Rivero, Colectivo Ñakyra, Gabriela Benítez, Ángel Barreto, Enmanuel López Genes y Antonella Román.

En la muestra se exploran temas como “el habitar espacios íntimos, la relación entre lo social y lo personal, lo territorial y las dinámicas entre lo público y lo privado, así como inquietudes sobre las posibilidades futuras del arte y su impacto”, según detallaron desde la Fundación Texo.

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El acto inaugural será de acceso gratuito, pero requiere de inscripción previa a través de un enlace disponible en la cuenta de Instagram @fundaciontexo.