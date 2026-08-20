Exposición “El Mundial en nivaclé” lleva la pasión albirroja al arte

Cuando Paraguay juega, suele decirse que todo el país se tiñe de rojo y blanco. Sin embargo, esa representación de la pasión albirroja suele construirse desde las principales ciudades y deja fuera otras formas de vivir el fútbol. Desde esa inquietud nació “El Mundial en nivaclé”, una propuesta que buscó registrar la experiencia mundialista desde la mirada de una comunidad indígena del Chaco paraguayo, desde una propuesta impulsada por Oniria/TBWA y BGN/ARTE.

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El proyecto fue desarrollado a partir del trabajo del artista nivaclé Richart Peralta, quien creó obras inspiradas en cómo se vivía cada partido desde su comunidad. Antes y después de los encuentros, Peralta trasladaba a sus ilustraciones la previa, las expectativas, las emociones y también las consecuencias de los resultados de la Albirroja.

La propuesta incorporó además la voz de Romario Ignacio, relator deportivo de la comunidad nivaclé, quien acompañó las obras con relatos en audio. De esta manera, cada pieza no solamente presenta una interpretación visual de la experiencia mundialista, sino que puede ser escuchada junto con la mirada de quien narró los partidos desde su propia comunidad.

Una cobertura del Mundial desde otra mirada

Marce Márquez, uno de los creativos de Oniria/TBWA detrás del proyecto, explicó que la idea surgió de observar que, cuando se habla de cómo Paraguay vive un Mundial, las imágenes suelen concentrarse en Asunción y otras ciudades principales. “Nunca vemos cómo viven o nunca le incluimos de repente en la mirada a otros, a los demás paraguayos”, señaló.

A partir de esa pregunta, el equipo se acercó a Richart Peralta, quien les contó que en su comunidad también había un relator deportivo: Romario Ignacio, encargado de realizar relatos para una radio comunitaria nivaclé. Así se estableció la dinámica que acompañó todo el proyecto: Peralta producía una obra en torno a cada partido y Romario aportaba su relato a partir de esas imágenes y de sus propias sensaciones.

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“Más o menos la misma dinámica que tienen los medios, que hablan de la previa o del post, pero esto llevado a la mirada nivaclé a través de su arte”, explicó Márquez.

Las obras reflejan así diferentes momentos de la experiencia albirroja. En algunas aparecen los jugadores, la hinchada o la figura del entrenador, mientras que las expresiones y situaciones representadas también varían de acuerdo con el desarrollo y el resultado de los partidos.

La propuesta también busca poner en circulación una expresión artística que, según sus impulsores, no siempre ocupa un lugar visible dentro de las representaciones de la cultura paraguaya. En ese sentido, el proyecto tomó como punto de partida el arte nivaclé y la experiencia cotidiana de la comunidad para construir una mirada sobre un acontecimiento de alcance nacional.

Las obras también se escuchan

El carácter interactivo de la exposición está dado por la posibilidad de escuchar los relatos de Romario mientras se observan las obras. Según explicó Márquez, la experiencia reproduce en el espacio de la galería la dinámica que acompañó al proyecto.

La exposición fue inaugurada oficialmente el miércoles 19 de agosto en BGN/ARTE, ubicada sobre Augusto Roa Bastos casi España. Las obras que todavía se encuentran disponibles permanecerán expuestas de manera indefinida, hasta su venta, según explicó Márquez. Algunas de las piezas ya fueron adquiridas.

BGN/ARTE, además de recibir la exposición, acompaña el proyecto como espacio de difusión y comercialización de las obras. La galería trabaja también con producciones vinculadas a comunidades indígenas.

De esta manera, “El Mundial en nivaclé” propone recuperar una experiencia que ocurrió lejos de los centros urbanos habitualmente utilizados como escenario para contar la pasión mundialista y trasladarla al lenguaje visual de Richart Peralta y a la voz de Romario Ignacio. El resultado es un registro artístico de cómo la Albirroja también se vivió desde una comunidad nivaclé.

El horario de atención regular de BGN/ARTE es de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.