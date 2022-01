“EAMI”, el nuevo filme de Paz Encina competirá en Róterdam

“Por fin puedo compartir la noticia!!! EAMI mi última película en la Competencia Oficial del Festival de Rotterdam. Mi amor y gratitud al @iffr por haberla programado!”, expresó Paz Encina en su cuenta de Facebook, anunciando la noticia del estreno mundial de la película, en la que viene trabajando hace 6 años.

Lea más: Paz Encina es invitada a integrar la Academia de Cine de Hollywood

“Debido al Covid-19 el festival va de forma virtual, pero nada me quita el orgullo de estar en uno de los festivales más lindos e importantes del planeta. No me cabe la felicidad en el pecho!”, añadió la directora de “Hamaca Paraguaya”. Agradeció además a la comunidad Ayoreo Totobiegosode y a los fondos “que creyeron en la película”.

El festival holandés se realizará del 26 de enero al 6 de febrero. “EAMI” forma parte de la competencia oficial (denominada “Tiger Competition”), en la que se presentarán además “Met mes”, del cineasta danés Sam de Jong; y “Achrome”, de la directora rusa Maria Ignatenko; el filme indio “The cloud messenger”, de Rahat Mahajan; el filme portugués “A crianca”, de Marguerite de Hillerin y Félix Dutilloy-Liégeois; y “Malintzin”, de Mara y Eugenio Polgovsky, de México.

También están en la selección “Proyecto fantasma”, del chileno Roberto Doveris; la canadiense “La reve et la radio”, Renaud Després-Larose y Ana Tapia Rousiouk; la estadounidente “Silver Bird y Rainbow Fish”, de Lei Lei; la china “To love again”, de Gao Linyang; y la japonesa “Yamabuki”, de Yamasaki Juichiro.

El filme de Encina competirá por el Tiger Award, que otorga 40.000 euros al ganador (unos G. 330 millones) y dos premios especiales del jurado, de 10.000 euros cada uno (unos G. 80 millones). El jurado estará integrado por el rumano Zsuzsi Bánkuti, un especialista en la industria del cine; el director belga Gust Van den Berghe, la productora brasileña Tatiana Leite, la actriz danesa Thekla Reuten y el escritor y pensador danés Farid Tabarki.

¿De qué se trata “EAMI”?

“EAMI” significa “bosque” para los ayoreos, y también significa “mundo”. “Las comunidades indígenas Ayoreo Totobiegosode no hacen distinciones: los árboles, animales y plantas que los han rodeado por siglos es todo lo que conocen. Ahora viven en un área que está experimentando la deforestación más rápida del planeta”, detalla la sinopsis.

Agrega que Encina viajó al Chaco para llevar adelante esta película, aprendiendo de la mitología de los Ayoreo Totobiegosode, escuchando las historias de cómo fueron arrebatados de sus tierras. “Basada en los conocimientos que adquirió, ella hizo un película de ensueño, de realidad mágica, acerca de una pequeña niña llamada Eami. Luego de que su villa haya sido destruida y su comunidad desintegrada, Eami deambula por el bosque”, añade.

“Eami tendrá que vivir fuera del monte, al igual que los coñone (literal: los insensibles). Encina convierte su recorrido final en una experiencia para todos los sentidos, con encantadoras imágenes y una poderosa mezcla de sonido. Un pájaro grita. El viento susurra entre las horas. Algo gruñe en la distancia. Luego: máquinas”, subraya la descripción en la página del IFFR.