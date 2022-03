Bafta y Critics’ Choice: en la ruta hacia los premios Óscar

A dos semanas de la ceremonia de los premios Óscar, la industria del cine ya está viviendo a pleno la temporada de premios, que este año se ha visto alterada por la variante Ómicron del covid-19, en enero pasado.

En el Royal Albert Hall de Londres, Inglaterra, hoy se llevará a cabo la entrega de los Bafta, una ceremonia que tendrá como presentadora a la actriz Rebel Wilson.

El filme de ciencia ficción “Duna”, dirigido por Denis Villeneuve, lidera las nominaciones con 11 candidaturas, seguida por “El poder del perro”, que llega a la ceremonia con 7 nominaciones. “Belfast”, estrenada esta semana en los cines de Paraguay, cuenta con seis nominaciones, incluyendo Mejor Película.

La gala, que comenzará a las 16:00 de Paraguay, no contará con transmisión televisiva en Latinoamérica. No obstante, las novedades se podrán seguir a través de sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram @bafta.

Nominados como Benedict Cumberbatch, Lady Gaga, Ariana DeBose, Kenneth Branagh, Paolo Sorrentino, Troy Kotsur ya confirmaron su participación para esta gala, que contará con un mensaje previamente grabado por el Príncipe William, duque de Cambridge, en su carácter de presidente de la Academia Británica del Cine y la Televisión.

Critics’ Choice Awards

Tras postergar su gala por un par de meses, los Critics’ Choice Awards también revelarán hoy a sus ganadores. La ceremonia será transmitida desde las 21:00 (hora de Paraguay) por TNT, tanto desde el cable como desde su canal en YouTube.

La gala, organizada por la Asociación de Críticos (CCA), tendrá como base a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos; pero también ofrecerá enlaces en directo con Londres, atendiendo a que varios nominados estarán en la capital inglesa por los Bafta.

Taye Diggs y Nicole Byer serán los presentadores de esta premiación, que tiene a “Belfast” y “West Side Story” como sus principales nominadas en el apartado cinematográfico, con once candidaturas cada una.

En el apartado televisivo, “Succession” (HBO) lidera las nominaciones con ocho candidaturas. “Mare of Easttown”, la miniserie protagonizada por Kate Winslet; y “Evil” cuentan con cinco nominaciones. En tanto, “Ted Lasso”, “Only murders in the building”, “The good fight”, “This is us” y “WandaVision” cuentan con cuatro candidaturas cada una.

Almuerzo y presentadores del Óscar

El pasado lunes, la Academia de Cine de Hollywood celebró un almuerzo entre los nominados a los premios Óscar, mientras se van revelando los nombres de algunos de los presentadores que se encargarán de entregar las estatuillas doradas, el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Algunas figuras ya confirmadas son: Kevin Costner, Lady Gaga, Zoë Kravitz, Daniel Kaluuya, Mila Kunis, John Travolta, entre otros.

Pese a las críticas, ocho categorías quedarán fuera de la ceremonia televisada, en un intento por dar mayor agilidad a la gran noche del cine.

Nominadas en los cines locales

Ya desde este fin de semana, los cines Villamorra y Fuente están ofreciendo una programación especial de películas nominadas. En tanto, Cinemark anunció que su ciclo será del 24 al 30 de marzo.

En el Villamorra hoy se exhibirá “Free guy: tomando el control” a las 19:30 y “007: sin tiempo para morir”, a las 20:50. En el Cine Fuente se proyectarán “El callejón de las almas perdidas” a las 16:20 y “Cruella”, a las 21:30.