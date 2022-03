Las ganadoras del Óscar de años anteriores y dónde verlas: 2014

A pocos días de la edición 94 de los premios Óscar, vale recordar que muchas de las películas ganadoras y nominadas a los principales premios de Hollywood en los últimos años están disponibles para verse en las distintas plataformas de streaming, por lo que te preparamos una guía año por año de dónde podés encontrarlas.

Estas son las películas de 2014 disponibles en streaming:

12 años de esclavitud, un drama de época basado en la historia real de un hombre afroamericano nacido libre que fue vendido en esclavitud a plantaciones del sur de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Dirigida por Steve McQueen y protagonizada por Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender y Lupita Nyong’o. Ganadora del Óscar a la mejor película y los galardones de mejor actriz secundaria (Nyong’o) y mejor guión adaptado. Disponible en Star+.

Gravedad, filme de ciencia ficción sobre una astronauta que queda a la deriva en el espacio luego de un accidente y debe hallar la forma de regresar con vida a la Tierra. Dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Sandra Bullock. Ganadora de siete premios Óscar: mejor dirección para Cuarón, mejor dirección de fotografía, mejores efectos visuales, mejor edición, mejor banda sonora original (compuesta por Steven Price), mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido. Disponible en Amazon Prime Video.

Blue Jasmine, una comedia dramática sobre una mujer de la alta sociedad de Nueva York que cae en desgracia y se muda con su hermana de clase trabajadora en San Francisco. Dirigida por Woody Allen y protagonizada por Cate Blanchett, quien ganó el Óscar a la mejor actriz. Disponible en Amazon Prime Video.

Frozen, musical animado de fantasía de Disney sobre una joven reina que huye de su reino al manifestar poderes sobre el hielo, lo que lleva a que su hermana emprenda un peligroso viaje para buscarla y traerla de vuelta. Dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee. Ganadora de los Óscar a la mejor película animada y mejor canción original (Let it Go, escrita por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez). Disponible en Disney+.

El gran Gatsby, una adaptación del clásico literario del mismo nombre, que se centra en la figura de un excéntrico millonario neoyorquino y su vida de excesos durante la opulenta década de 1920 en Estados Unidos. Dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Ganadora de los premios Óscar a mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario. Disponible en HBO Max.

Otras películas nominadas disponibles en streaming

Capitán Phillips (nominada a 6 Óscar), disponible en Netflix

El lobo de Wall Street (nominada a 5 Óscar), disponible en HBO Max

El Hobbit: La desolación de Smaug (nominada a 3 Óscar), disponible en Amazon Prime Video

Mi villano favorito 2 (nominada a 2 Óscar), disponible en Netflix

Inside Llewyn Davis (nominada a 2 Óscar), disponible en Amazon Prime Video

El llanero solitario (nominada a 2 Óscar), disponible en Disney+

El sobreviviente (nominada a 2 Óscar), disponible en Amazon Prime Video

