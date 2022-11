Ross Marquand en ComicCon Paraguay: “Es un sueño que tenía desde niño”

“Estoy muy emocionado de estar en Paraguay, es un sueño que tenía desde niño”, expresó Ross Marquand, en una visita a nuestra redacción. El actor, que interpretó a Aaron en The Walking Dead y formó parte de dos películas de la saga Avengers como Red Skull, estará este fin de semana en la primera ComicCon Paraguay.

“Lo que más me gusta de estos eventos es que puedes encontrarte con los fans de Marvel, de The Walking Dead, de Star Wars. Para mí es una gran alegría porque la gente está genuinamente feliz, se expresan de una manera en la que normalmente no podrían hacerlo en toda la semana”, añadió el actor, que ha recorrido varias convenciones en todo el mundo y que se define como “geek”.

Ross Marquand sostuvo que lo que tiene en común con su personaje de The Walking Dead es que ambos son muy diplomáticos y tratan de ser buenos líderes. “Creo que Aaron sabe perdonar un poco más que yo, él le da a la gente muchas, muchas oportunidades. Creo que si yo estuviera en una situación como la suya y alguien me estuviera queriendo matar, probablemente sería un poco más reaccionario, pelearía un poco antes”, expresó.

Añadió que algo que le gusta mucho de Aaron es que siempre ve la bondad de la gente. “Eso es algo que siempre trato de tener en mente, que siempre tenés que tratar de encontrar la bondad en todos”, agregó.

El actor de 41 años había renunciado a la idea de dedicarse a la interpretación cuando justamente le llegó su gran oportunidad en The Walking Dead. “Me había rendido. Estaba por mudarme a Nueva York para dedicarme a escribir y a la fotografía, por que no estaba funcionando para mí. Tenía una deuda de 115.000 dólares, no tenía trabajo, no tenía una carrera. Nada estaba saliendo y dije ‘no va a pasar”, recordó.

Luego de diez años en la ciudad de Los Ángeles, decidió abandonar sus intentos sabiendo que había dado lo mejor. “De hecho me sentí muy bien al tomar esa decisión porque por mucho tiempo me dije ‘solamente voy a ser feliz si soy un actor exitoso’. Y al momento que te sacás de encima esa expectativa, esa presión, fue ‘ahora puedo ser lo que quiera’. Y eso me entusiasmaba mucho”, comentó.

Añadió que justamente un mes después llegó la audición para la serie “y el resto es historia”. “Es muy loco, ese programa literalmente salvó mi carrera y mi vida en muchas maneras”, subrayó.

Sorpresa en el set de Marvel

Años atrás, Ross Marquand fue convocado para un proyecto y recién en el set se enteró que interpretaría a Red Skull en “Avengers: Infinity War”. “Fue muy loco porque Marvel mantiene todo en secreto, por cuestiones de propiedad intelectual”, recordó.

Ya cuando estaban marcando en su rostro los puntos para trabajar con la cámara de captura de movimiento, se enteró en qué iba a consistir su trabajo en la película, ya que pensó que sería solamente un doblaje. “Me asusté, me fui al baño y comencé a respirar incontrolablemente. Había como 115 personas en la otra sala esperándome. Me dije ‘respirá, tenés esto y relajate’. Por suerte toda la noche anterior estuve en el avión repasando mis líneas, así que sabía que eso lo tenía asegurado”, detalló.

Destacó además el trabajo de los hermanos Anthony y Joseph Russo para dirigirlo hacia donde querían llegar con su interpretación de Red Skull. “Me dirigieron y llegaron a la esencia de este personaje porque al principio pensé que iba a ser muy similar al de ‘Capitán América: el primer vengador’, que estaba con un tono muy elevado. Y me dijeron ‘esta vez él está destrozado, es casi como un fantasma, perdió toda su ambición y está maldecido con una sabiduría infinita. Es un individuo muy roto”, acotó.

Paraguay, a través de los libros

Tres décadas atrás, Ross Marquand tuvo que realizar un informe sobre Paraguay para una tarea de la escuela, lo que despertó su curiosidad hacia nuestro país. “Me gustaría ver algunas de las cosas que leí cuando era niño”, respondió al ser consultado sobre lo que le gustaría visitar.

“Hace 30 años la enciclopedia Británica era mi fuente de consulta. Esto fue antes de tener internet, así que todo lo que leí acerca de este país fue a través de los libros y National Geographic siempre hizo un muy buen trabajo fotografiando a Paraguay”, destacó Marquand.

Señaló que alguna de esas cosas que leía tenían que ver con las comunidades indígenas y con la naturaleza, y que también tiene interés en visitar algunos museos de arte. “Se veía como una jungla celestial, llena de pájaros exóticos y siempre quise ver todo eso”, agregó.

De los “caminantes” a una pandemia real

Cuando el covid-19 apareció en 2020 y gran parte del mundo adoptó el confinamiento, las escenas parecían casi salidas de una ficción como The Walking Dead, que retrata a un grupo de sobrevivientes tratando de encontrar un lugar seguro durante un apocalipsis zombi. “Muchos de mis amigos me llamaron a pedir consejos y les decía ‘mirá, yo trabajo en un programa de televisión, esa no es la vida real”, comentó Marquand.

El actor afirmó que esta experiencia “fue muy interesante porque nos mostró lo frágil que es nuestra sociedad, no solamente como individuos de una sociedad, en un país, sino en todo el mundo”.

Agregó que la pandemia nos puso a prueba no solamente como individuos, sino también a los gobiernos. “Algunos lo hicieron mejor que otros, pero sobrevivimos como especie. Es reconfortante saber que los seres humanos siempre encontramos el camino para salir adelante, somos grandes supervivientes. Si lo próximo es otra pandemia o un brote zombi, vamos a pelear”, exclamó.

Soñando con los X-Men

Ross Marquand sostuvo que su cómic favorito de todos los tiempos es X-Men, por lo que alguna vez le gustaría ser parte de esta franquicia. También le gustaría interpretar a Highlander, un personaje que llamó su atención en su niñez; y hacer más cosas para Star Wars, ya que como actor de doblaje interpretó varias veces a Han Solo.

“Es mi personaje favorito, pero me gustaría hacer más personajes originales que el público nunca ha visto. En mi cabeza, Harrison Ford siempre va a ser Han Solo y yo solamente hago una copia de él”, agregó.

Otro cómic que el actor alberga en su lista de favoritos en Moon Knight, a quien define como “el antihéroe perfecto”. “Es un hombre que está maldecido con la inmortalidad. Esencialmente tiene estos poderes especiales pero está comenzando a perder la cabeza. Cualquiera que tiene el deseo de convertirse en un superhéroe tiene que estar un poco loco, así que Moon Knight hizo un gran trabajo explorando eso”, destacó.

No obstante, el actor también valoró la libertad que le otorgan los trabajos de doblaje, así como la comodidad de no tener que preocuparse de cómo se ve o dónde está la cámara. “En el doblaje podés ser una pequeña criatura, un monstruo, una tostadora, una flor, no hay límites físicos”, añadió.

Finalmente, Ross Marquand instó a los jóvenes que quieran incursionar en la actuación a sacar provecho de las redes sociales como TikTok y YouTube para mostrarse al mundo.

“Ahora podés escribir, filmar y editar con tu teléfono que es mejor que cualquier cámara que podíamos tener hace 20 años. Y es todo gratis, hay software gratuito. Realmente no hay excusas. Tenés que usar toda tu imaginación y confiar en tus habilidades porque nadie te va a retar más a vos, que vos mismo”, concluyó.

La gala de apertura de la ComicCon Paraguay

La ComicCon Paraguay tendrá esta noche su gala de apertura a las 21:00. Esta primera edición contará con invitados internacionales como el dibujante Jim Mahfood, el actor colombiano Anderson Ballesteros, los actores de doblaje Sebastián Llapur, Mario Castañeda, Isabel Martiñon y Gerardo Reyero, el cantante mexicano César Franco, entre otros.

En el evento, que seguirá mañana y el domingo desde las 18:00 en el Centro de Convenciones de la Conmebol, también se rendirá un homenaje póstumo al actor Jason David Frank, de la serie Power Rangers, que falleció el pasado fin de semana y estaba anunciado como una de las figuras del evento.

Las entradas para la gala de esta noche ya están agotadas. Los tickets para el sábado y domingo están a la venta en Red UTS. Los tickets por día cuestan G. 156.000 para Generales y G. 312.000 para VIP. Los combos de dos días cuestan G. 291.000 para generales y G. 603.200 para VIP.