“Bajo las banderas, el sol” llega hoy a la Berlinale

“Este viaje a través de los 35 años del régimen de Alfredo Stroessner en Paraguay revela imágenes inéditas y explora una de las dictaduras más largas de la historia, cuyos efectos aún resuenan hoy en día”, es lo que explica la sinopsis de este documental que representa el primer documental del joven cineasta paraguayo Juanjo Pereira.

“En 1989, la caída de la dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner en Paraguay marcó el fin de uno de los regímenes autoritarios más largos del mundo, pero también el abandono de los archivos audiovisuales que habían cimentado su poder. Estas imágenes, creadas para dar forma a una identidad nacional y celebrar el régimen, desaparecieron de la memoria”, explica la nota de prensa sobre el desarrollo de este proyecto.

Asimismo, cuenta que “décadas más tarde, se ha recuperado en Paraguay y en el extranjero un tesoro de imágenes inéditas y olvidadas, como noticiarios, emisiones de la televisión pública, películas de propaganda y documentos desclasificados, que revelan los mecanismos de poder ocultos tras el gobierno de Stroessner”.

Así Juanjo, con un gran equipo, construyó “una experiencia visual a través de la historia de los medios de comunicación, recorriendo todos los soportes que han podido almacenar retazos de memoria durante el siglo XX. Las filmaciones paraguayas encontradas reflejan la apropiación del pasado para adoctrinar, la construcción de un imaginario nacional y el culto a Stroessner. Los archivos extranjeros narran la Guerra Fría, las alianzas internacionales y el juego de poder que permitió prosperar a la dictadura, además de denunciar la propaganda y la opresión. Es una arqueología del presente, en un país donde aún gobiernan los descendientes de los dirigentes del régimen”, señala el texto.

Finalmente, afirma que “esta película es una recopilación inédita, no solo porque pretende articular a partir de sus propias imágenes una memoria colectiva, sino también porque se propone restituir a un país su propia historia y su propia lucha”.

Uniendo fragmentos de nuestra historia

El director, a través de este comunicado, cuenta que nación en Asunción y habla guaraní porque su familia es del campo. “En la escuela primaria y secundaria de Paraguay no se enseña sobre ese período ni sobre las muchas otras dictaduras que hubo en el país”, indicó.

“Desde muy joven me interesó poner en marcha una estructura poético-narrativa haciendo un ejercicio sobre la dictadura en Paraguay. Hoy estoy haciendo este documental para unir fragmentos de archivos encontrados y descubrir cómo este período afectó la formación de una sociedad, mi contemporaneidad y cómo ha forjado mis pensamientos y sentimientos. Es por eso que elegí investigar las diferentes representaciones fílmicas que han tenido lugar en Paraguay a lo largo del siglo XX, encontrando en ellas, rastros de enunciación que me interpelan. Elijo tomar estos rastros para recoger acontecimientos que han forjado la memoria de un país y reflexionar con material de archivo, a la vez que intento dilucidar el presente a partir de estas representaciones”, señaló.

Asimismo, añade: “Todos los acontecimientos que presento en este proyecto no los viví, sin embargo, siento que me acompañan, que conforman mi visión del mundo e impregnan mis emociones más fuertes. En un país rural que no habla por miedo a ser desplazado, a perder un pedazo de tierra, a perder el pan de cada día, un país aislado en la prensa regional, donde su gente esconde un silencio sombrío. Un silencio arraigado en las venas de una sociedad que ve sus efectos en las formas naturales que la adornan, en su lengua y en sus costumbres. En Paraguay, los silencios acerca de este periodo de su historia, son muy grandes en relación a sus vecinos latinoamericanos”.

Biografía y filmografía del director

Juanjo Pereira es un cineasta, investigador y productor cuyo trabajo pone de relieve la investigación interdisciplinar a través de la creación de películas de ensayo y videoinstalaciones. Se dedica a investigar el archivo fílmico paraguayo, y sus proyectos también utilizan la deriva para examinar las infraestructuras modernas y los paisajes construidos cotidianos. Es director artístico y cofundador del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Asunción. Ha participado y ganado premios en festivales y mercados como; Hot Docs Forum, IDFA Bertha Fund, ARCHÉ, Berlinale Talents, entre otros.

Funciones de la película en Berlín

Hoy la película tendrá su estreno a las 12:30 en el Stage Bluemax Theater. En tanto, mañana será la función a las 19:00 (en Cubix 7) y el miércoles a las 13:00 (en Zoo Palast 2). Las entradas para todas estas funciones ya se encuentran agotadas.

Todavía quedan entradas para las últimas funciones, el viernes 21 a las 19:00 (en Cubix 7) y el sábado 22 a las 14:30 (en Cubix 9). Todos estos horarios corresponden a Alemania. Para quienes se encuentren en dicho país y deseen asistir, pueden comprar los tickets a través de la web berlinale.de.

El Festival Internacional de Cine de Berlín inició el 13 de este mes y culmina este 23 de febrero. La ceremonia de premiación, donde se revelará la película ganadora de la sección Panorama, se realizará el 23 de febrero de 2025.

“Bajo las banderas, el sol” compite contra “Bedrock”, de Kinga Michalska; “Ich will alles. Hildegard Knef (Lo quiero todo)”, de Luzia Schmid; “Listy z Wilczej (Cartas desde Wolf Street)”, de Arjun Talwar, y “Paul”, de Denis Côté. El jurado está compuesto por Petra Costa, Lea Glob y Kazuhiro Sōda.