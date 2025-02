Los años de aprendizaje de Bob Dylan

A Complete Unknown (Un completo desconocido), dirigida por el neoyorquino James Mangold, es una película disfrutable. Estrenada en los cines de Asunción el pasado 30 de enero, aún se encuentra en cartelera. Con guión de Jack Cocks y el propio Mangold, basado en el libro de Elijah Wald Dylan Goes Electric, la cinta exhibe como uno de sus puntos altos una recreación de época precisa, expresada en un diseño artístico y locaciones de rodaje que consiguen transportarnos a ese Greenwich Village que a principios de la década de 1960 fue el escenario donde confluyeron exponentes de diversas corrientes culturales y artísticas, entre ellas la canción folk norteamericana. El filme trata de los inicios de la carrera de Bob Dylan y el giro que adoptan, en un momento dado, su música y su lírica. A Complete Unknown, en cuanto narración en la que un joven sale al mundo en busca de fortuna, posee un atisbo de semejanza con aquello que el romanticismo germánico llamó Bildungsroman, novela de aprendizaje o formación.

Lea más: For the times they are a-changing

Distante de lo que solía llamarse cine de autor, Mangold posee una carrera plena de altibajos y de realizaciones de las más convencionales del cine comercial estadounidense: Knight & Day (2010), The Wolverine (2013), Ford vs Ferrari (2019) o Indiana Jones y el día del destino (2023), entre otras. Sin embargo, cabe rescatar un título de su filmografía anterior: Girl Interrupted, de 1999, conocida en español como Inocencia interrumpida. Este drama psicológico protagonizado por Winona Ryder y Angelina Jolie, si bien no fue un éxito comercial, si lo fue de crítica y le valió un premio Oscar como actriz de reparto a la Jolie.

En esta película sobre los primeros pasos de Dylan como cantautor, Mangold logra un relato ágil, fresco, que no deja de tener momentos emotivos. La composición de imágenes, planos y encuadres huye de lo pretencioso y está puesta al servicio de la exposición de la trama, edificando con eficacia una película sencilla pero agradable de ver. El elenco proporciona buenas y cuidadas actuaciones; por razones que no he podido averiguar con certeza (algunas fuentes mencionan impedimentos legales; otras, un pedido expreso del propio Dylan), Suze Rotolo, quien fue la novia de Dylan en aquellos años, es reemplazada en la trama por un personaje de ficción inspirado en la ya fallecida Rotolo, «Sylvie Russo», interpretado por Mary Elle Fanning, quien sabe dar vida con su actuación a la joven artista y militante de izquierda. También Mónica Bárbaro destaca en el papel de Joan Báez, cantante ya consagrada en los días de la llegada de Dylan al Village. El protagonista también estaría unido a ella sentimentalmente.

Lea más: Zimmerman, Borges y la oscura raíz de Parolles

Scoot McNairy caracteriza correctamente al cantautor Woody Guthrie, reverenciado por el joven Dylan. En los años en que está ambientado el filme, Guthrie se encuentra hospitalizado, aquejado de una grave y rara enfermedad neurológica degenerativa. No obstante, el metraje incluye un fragmento de This Land is Your Land, e incluso la famosa guitarra de Guthrie, con la inscripción «This Machine Kills Fascists» (esta máquina mata fascistas) en su caja de resonancia, se ve en la película. Pero sin dudas entre los secundarios el que se lleva la palma es Edward Norton en el papel del cantautor Peter Seeger. La actuación de Norton proporciona al espectador un cristalino reflejo de la entereza, convicciones y calidad humana de su personaje.

Timothée Chalamet, con sutileza, se luce en el papel principal, auxiliado por un guión equilibrado, que evita el excesivo énfasis narrativo en el protagonista. El actor francoestadounidense trasmite, sin histrionismos artificiosos, todo el carisma del joven Robert Zimmerman, que, dejando atrás la pequeña comunidad judía de Duluth, Minnesota, llega a probar suerte, con la guitarra a cuestas, a Nueva York. El joven, que se hace llamar Bob Dylan, es seguro de sí mismo, incluso un tanto arrogante, ambicioso e impenitente fabulador sobre su propia vida, pero también aprecia la tradición de los cantautores que lo preceden, como Guthrie y Seeger, comprende la música y a los intérpretes de los más diversos géneros musicales, y, por encima de todo, enuncia sentimientos y pensamientos en sus canciones con un talento que Joan Báez calificó de inexplicable. Chalamet se preparó durante dos años para este papel, perfeccionó con esmero su ejecución de la guitarra y aprendió a cantar con la voz y el estilo del Dylan de aquellos años. En la banda de sonido de la película, es su voz y no la del cantautor la que se escucha.

Lea más: Oskar Maria Graf, un bávaro en Manhattan

Si bien se puede objetar que la película ofrece una versión filtrada y edulcorada de aquellos años del Greenwich Village y que el filme, como toda ficción, se toma sus libertades en relación a los hechos que lo inspiran, en contrapartida están las canciones de Dylan sabiamente ensambladas a la trama, otorgando a la película su particular emotividad: Masters of War, The Time They Are A-Changin, Mr. Tambourine Man y Blowin’ in the Wind emergen con fuerza en la película de Mangold. El culmen narrativo de la cinta es la famosa presentación de Dylan en el festival de Newport de 1965, en la cual, dejando a un lado el purismo del folk, sube al escenario con guitarra eléctrica, acompañado por los músicos de su banda con instrumentos eléctricos y amplificadores, una clásica formación de rock and roll, y cantan solo tres canciones, entre ellas Like a Rolling Stone, ante el desagrado del público allí congregado. Más que una ruptura con su propio pasado, fue elegir transitar nuevos caminos para el artista, pero esos nuevos caminos constituyen otra historia.

*Gustavo Reinoso es abogado por la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con estudios de Filosofía Política en la Universidad de Navarra (UNAV), España, y crítico cinematográfico. Ha publicado trabajos sobre temas que van desde las ideas estéticas de Heidegger y Lukács hasta el derecho laboral en varios medios de prensa y colabora regularmente en El Suplemento Cultural con artículos sobre el cine y sus relaciones con cuestiones de historia, música y literatura.