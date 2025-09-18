Cine: “Bajo las banderas, el sol”, documental paraguayo sobre la dictadura, encabeza estrenos

Dos nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera en Paraguay, en una semana que marca el regreso del cine nacional a la gran pantalla local con el documental Bajo las banderas, el sol, la candidata de Paraguay para los premios Óscar de 2026.

La película hace una crónica de las tres décadas y media del gobierno en Paraguay del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989) por medio de la restauración de archivos audiovisuales de la época, desde imágenes oficiales a material de propaganda y fragmentos de noticieros.

Se trata de una producción dirigida por el cineasta paraguayo Juanjo Pereira con apoyo desde Argentina, Alemania, Estados Unidos y Francia.

Lea más: Horarios de “Bajo las banderas, el sol” en cines de Paraguay

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La película ya tuvo pasos exitosos por certámenes cinematográficos internacionales como el Festival de Cine de Berlín, donde recibió el premio FIPRESCI de la crítica internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Paraguay eligió a Bajo las banderas, el sol como candidata paraguaya a una nominación al premio Óscar a la mejor película internacional.

Dos propuestas desde Asia

La otra novedad de la semana es el filme surcoreano de terror Noise: Sonidos del más allá, que sigue a dos hermanas que se mudan a un nuevo apartamento buscando dar un inicio fresco a sus vidas. Sin embargo, una de ellas desaparece misteriosamente.

Lea más: Horarios de “Noise: sonidos del más allá” en cines de Paraguay

La película es protagonizada por Lee Sun-bin y Kim Min-seok bajo la dirección de Kim Soo-jin.

También llega hoy a cines de Paraguay Oshi no Ko: El acto final, una adaptación en “live action” del aclamado manga Oshi no Ko de Aka Akasaka y Mengo Yokoyari.

La historia sigue a un médico, fan obsesivo de una famosa cantante de música pop japonesa, y a una paciente, quienes mueren y reencarnan como los hijos de la artista, debiendo crecer en el complicado ambiente de la industria del entretenimiento.

Lea más: Horarios de “Oshi no Ko: El último acto” en cines de Paraguay

La película es protagonizada por Kaito Sakurai, Asuka Sato y Nagisa Sato.

Reestreno de “La novicia rebelde”

Además, esta semana regresará a la pantalla grande en salas de Cinemark el clásico y galardonado musical La novicia rebelde, que se reestrena en conmemoración del aniversario 60 de su estreno en 1965.

Se trata de una adaptación del musical teatral The Sound of Music de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II, y sigue a una joven mujer que, en 1938, abandona su vida en un convento para convertirse en la tutora de los hijos de un militar en los Alpes austríacos.

La película es protagonizada por Julie Andrews y Christopher Plummer, quienes fueron nominados a premios Óscar por sus actuaciones. El filme, dirigido por Robert Wise, fue galardonado con el Óscar a la mejor película y dirección, y ganó tres otras estatuillas de la Academia de Hollywood.

La novicia rebelde es considerada una de las películas más importantes del siglo XX.